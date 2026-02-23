Tormenta invernal paralizan a millones en EUA

Millones de residentes del noreste de Estados Unidos se resguardaron en sus hogares, luego de que una tormenta invernal irrumpió la región con fuertes nevadas y vientos intensos.

Las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine, donde la nieve comenzó a caer desde el domingo, a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte.

Servicio Meteorológico prevén acumulaciones superiores a 50 centímetros

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 30 a 60 centímetros de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.

Ante esto, ciudades como Nueva York, Filadelfia se declararon en estado de emergencia. De acuerdo con expertos, estas condiciones meteorológicas podrían prolongarse.

“La tormenta sigue evolucionando y, a medida que lo hace, a medida que continúa fortaleciéndose y desplazándose hacia el norte, esperamos que las condiciones se deterioren rápidamente”.

Se indicó que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían provocar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una “Tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence.

“Vientos así, combinados con nieve pesada y húmeda, son una receta para árboles dañados y cortes de energía prolongados” comentó el meteorólogo Bryce Williams.

Comentarios