Tormenta invernal paralizan a millones en EUA
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en muchas áreas de la Unión Americana podrían acumularse hasta 60 centímetros de nieve
- 23
-
Febrero
2026
Millones de residentes del noreste de Estados Unidos se resguardaron en sus hogares, luego de que una tormenta invernal irrumpió la región con fuertes nevadas y vientos intensos.
Las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine, donde la nieve comenzó a caer desde el domingo, a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte.
Servicio Meteorológico prevén acumulaciones superiores a 50 centímetros
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 30 a 60 centímetros de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.
Ante esto, ciudades como Nueva York, Filadelfia se declararon en estado de emergencia. De acuerdo con expertos, estas condiciones meteorológicas podrían prolongarse.
“La tormenta sigue evolucionando y, a medida que lo hace, a medida que continúa fortaleciéndose y desplazándose hacia el norte, esperamos que las condiciones se deterioren rápidamente”.
Se indicó que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían provocar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una “Tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence.
“Vientos así, combinados con nieve pesada y húmeda, son una receta para árboles dañados y cortes de energía prolongados” comentó el meteorólogo Bryce Williams.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas