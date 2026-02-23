Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
trump_mexico_crimen_435394175b
Internacional

Trump exige a México reforzar combate tras caída de 'El Mencho'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a México intensificar la lucha contra el narcotráfico tras la muerte de 'El Mencho'

  • 23
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a México a redoblar las acciones contra el crimen organizado luego del operativo en Jalisco que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El mandatario reaccionó en su red Truth Social, donde subrayó que la violencia registrada tras el operativo evidencia la necesidad de reforzar la estrategia binacional contra el narcotráfico.

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió.

La Casa Blanca reconoció el operativo realizado por fuerzas federales mexicanas y señaló que existió apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos para ubicar al objetivo criminal.

Además, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el intercambio de información fue clave para la operación en Tapalpa, Jalisco, donde el capo resultó herido y posteriormente murió durante su traslado aéreo.

El gobierno estadounidense destacó que Cervantes figuraba entre los criminales más buscados en ambos países y recordó que se ofrecía una recompensa millonaria por datos que permitieran su captura.

Presión por el tráfico de drogas

Trump vinculó el caso con el combate al fentanilo y al contrabando de drogas hacia territorio estadounidense, un tema central en su agenda de seguridad.

Además, su administración había catalogado previamente al CJNG como organización narcoterrorista extranjera, en el marco de una estrategia más agresiva contra los cárteles mexicanos.

Reconocimiento a fuerzas mexicanas

Autoridades estadounidenses también enviaron mensajes de reconocimiento al Ejército mexicano por la ejecución del operativo.

El embajador en México destacó el “éxito y sacrificio” de los elementos participantes y subrayó que la cooperación bilateral en seguridad atraviesa uno de sus momentos más activos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la coordinación con Estados Unidos se basa en el intercambio de información y el respeto a la soberanía, mientras las operaciones son realizadas por fuerzas nacionales.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carin_leon_sheinbaum_b0f9bac10b
Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz
san_pedro_alcalde_bandera_3c333344b3
En seguridad no escatimamos recursos: Mauricio Farah
aranceles_eua_sheinbaum_ac9fc70a78
México evalúa impacto de aranceles tras fallo judicial en EUA
publicidad

Últimas Noticias

carin_leon_sheinbaum_b0f9bac10b
Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz
carlos_manzo_d553834907
Detienen a otro presunto implicado en el caso de Carlos Manzo
guerra_rusia_ucrania_cuatro_anos_6311538b7f
A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×