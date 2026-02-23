Trump exige a México reforzar combate tras caída de 'El Mencho'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a México a redoblar las acciones contra el crimen organizado luego del operativo en Jalisco que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El mandatario reaccionó en su red Truth Social, donde subrayó que la violencia registrada tras el operativo evidencia la necesidad de reforzar la estrategia binacional contra el narcotráfico.

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió.

La Casa Blanca reconoció el operativo realizado por fuerzas federales mexicanas y señaló que existió apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos para ubicar al objetivo criminal.

Además, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el intercambio de información fue clave para la operación en Tapalpa, Jalisco, donde el capo resultó herido y posteriormente murió durante su traslado aéreo.

El gobierno estadounidense destacó que Cervantes figuraba entre los criminales más buscados en ambos países y recordó que se ofrecía una recompensa millonaria por datos que permitieran su captura.

Presión por el tráfico de drogas

Trump vinculó el caso con el combate al fentanilo y al contrabando de drogas hacia territorio estadounidense, un tema central en su agenda de seguridad.

Además, su administración había catalogado previamente al CJNG como organización narcoterrorista extranjera, en el marco de una estrategia más agresiva contra los cárteles mexicanos.

Reconocimiento a fuerzas mexicanas

Autoridades estadounidenses también enviaron mensajes de reconocimiento al Ejército mexicano por la ejecución del operativo.

El embajador en México destacó el “éxito y sacrificio” de los elementos participantes y subrayó que la cooperación bilateral en seguridad atraviesa uno de sus momentos más activos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la coordinación con Estados Unidos se basa en el intercambio de información y el respeto a la soberanía, mientras las operaciones son realizadas por fuerzas nacionales.

