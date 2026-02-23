Detienen al exministro Peter Mandelson por sus lazos con Epstein

Autoridades de Reino Unido detuvieron al exministro Peter Mandelson por sus presuntos lazos con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Mandelson, a quien se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos.

En el partido era conocido como "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna.

Firma de cabildeo cofundada por Mandelson en quiebra por caso Epstein

La firma de cabildeo cofundada por Peter Mandelson se declaró en quiebra tras la polémica en torno a sus vínculos con el fallecido delincuente Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la empresa Global Counsel, esta dejó de operar luego de que sus clientes cortaron sus lazos tras las revelaciones sobre la amistad de Mandelson con Epstein.

Este empresario fundó Global Counsel en 2010, después de que el Partido Laborista fuera desalojado del poder y renunciara a su puesto en el consejo de la administración en el año 2024.

De acuerdo con un administrador conjunto, estas polémicas causaron una perdida importante de la clientela.

“Aunque Global Counsel había crecido durante los últimos 15 años hasta convertirse en una de las principales consultoras de asuntos públicos del Reino Unido, la rápida y repentina pérdida de clientes en las últimas semanas ha tenido un impacto monumental en el negocio”, afirmó Will Wright

