Finanzas

Wall Street abre en rojo ante intertidumbre por aranceles

Empresas tecnológicas como Oracle, CrowdStrike o Salesforce registraban pérdidas alrededor del 4.17%, 6.56% y 4.5% respectivamente

  • 23
  • Febrero
    2026

Wall Street abrió en rojo durante la primera jornada de la bolsa ante la imposición arancelaria global del 15% del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.24% hasta 49,508 unidades
  • S&P 500: baja 0.18% hasta 6,896 unidades
  • Nasdaq: baja 0.45% hasta 22,782 unidades

Abren pese a ventisca histórica 

La Bolsa de Nueva York continúa sus operaciones de manera normal, a pesar de la ventisca histórica que azota al noreste de Estados Unidos.

Esta apertura estuvo marcada por los aranceles de Trump, anunciados después de que el Supremo dictaminara el pasado viernes que el Gobierno de Estados Unidos se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

Empresas tecnológicas como Oracle, CrowdStrike o Salesforce registraban pérdidas alrededor del 4.17%, 6.56% y 4.5% respectivamente.

Domino's Pizza subía alrededor de un 5 % después de que sus resultados superaran las expectativas de los inversores.

Entre los llamados "Siete fantásticos" de Wall Street, Amazon retrocedía un 2 %, mientras que Nvidia, que este miércoles publicará sus resultados, avanzaba un 1,74 %.


