Papa León XIV ora por víctimas de lluvias en México

El papa León XIV expresó este domingo su cercanía y solidaridad con las víctimas de las lluvias torrenciales que han dejado al menos 80 muertos en varios estados de México, principalmente en Veracruz.

“Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad”, declaró el pontífice tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico.

El papa confió también “a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos”, en un mensaje que busca consolar a las comunidades devastadas por las inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas precipitaciones.

Según autoridades locales, además de las víctimas mortales, al menos 18 personas permanecen desaparecidas tras los desbordamientos registrados en cinco estados del país.

