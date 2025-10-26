Cerrar X
fb7dbaf64c7f0a0cd1188a75473769360b685b28w_b5bb5b9ba8
Nacional

Papa León XIV ora por víctimas de lluvias en México

El papa León XIV expresó este domingo su cercanía y solidaridad con las víctimas de las lluvias torrenciales en varios estados de México

  • 26
  • Octubre
    2025

El papa León XIV expresó este domingo su cercanía y solidaridad con las víctimas de las lluvias torrenciales que han dejado al menos 80 muertos en varios estados de México, principalmente en Veracruz.

“Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad”, declaró el pontífice tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico.

El papa confió también “a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos”, en un mensaje que busca consolar a las comunidades devastadas por las inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas precipitaciones.

Según autoridades locales, además de las víctimas mortales, al menos 18 personas permanecen desaparecidas tras los desbordamientos registrados en cinco estados del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

573158219_18536558860027169_738576575966597409_n_f58909364a
Famosos aceleran en el Gran Premio de México 2025
finanzas_medicinas_572d686bc8
'Sufren' los Mexicanos con medicamentos caros
x_1_f168c63868
Jóvenes de Allende aparecen con vida tras días de secuestro
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T094302_584_3496a65924
Wall Street abre con alza de Dow Jones por acuerdo de EUA y China
sismo_montemorelos_e794828467
Registran sismo de magnitud 6.5 en archipiélago del Caribe
sheinbaum_trump_intervencion_dc9dafb2b4
Rechaza Presidencia intervención de EUA contra cárteles
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×