Suman 53 muertos por lluvias torrenciales en sureste de Brasil

Se elevó a 53 el número de víctimas que perdieron la vida a causa de las lluvias torrenciales reportadas al sureste de Brasil.

De acuerdo con las autoridades, son al menos 15 las personas que continúan en calidad de desaparecidas. Tan solo en la ciudad Juiz de Fora, se encontraron 47 personas sin vida y 13 siguen desaparecidos cerca de la frontera con Río de Janeiro.

El resto se registraron en Ubá, un municipio a unos 100 kilómetros de distancia, también ubicado en la llamada Zona da Mata, una región serrana que suele registrar fuertes precipitaciones en el verano austral.

El temporal empezó el lunes y causó multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Derrumbes y precipitaciones persisten en la zona, mientras que los bomberos y las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para rescatar a las personas afectadas.

De acuerdo con la agencia EFE, alrededor de 3,600 habitantes de ambas ciudades tuvieron que abandonar sus hogares desde el lunes y se encuentran alojados en refugios temporales y casas de familiares.

