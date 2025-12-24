Podcast
Nuevo León

Decenas de personas pasarán Nochebuena afuera de la Clínica 4

Hasta el momento, el personal médico continúa con la atención habitual, mientras los familiares confían en que las próximas horas traigan noticias alentadoras

  • 24
  • Diciembre
    2025

En una Nochebuena marcada por la esperanza y la incertidumbre, decenas de personas permanecen a las afueras de la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el centro del municipio de Guadalupe, a la espera de noticias sobre la salud de sus familiares hospitalizados.

Familiares y seres queridos han optado por pasar la tarde fuera del hospital con la ilusión de recibir buenas noticias, ya sea la mejoría o el alta médica de quienes permanecen internados.

Algunos llevan horas, incluso días, resguardando el lugar. “Estamos esperando la dada de alta de mi esposa, tenemos aquí tres días ya”, compartió un señor sentado sobre la banqueta.

Hasta el momento, el personal médico continúa con la atención habitual, mientras los familiares confían en que las próximas horas traigan noticias alentadoras. 


