inter_trump_groenlandia_e028276c75
Internacional

Trump advierte hasta donde llegará para hacerse de Groenlandia

Durante una conferencia, Donald Trump evitó detallar sus planes sobre Groenlandia y, ante preguntas directas, respondió con un enigmático 'ya los descubrirán'

  • 20
  • Enero
    2026

Donald Trump es conocido por amenazar y cumplir, pero también por retractarse y no hacer nada, y con el tema de Groenlandia en el centro de la mesa, parece que va en serio.

Y es que, a un día de que el mandatario estadounidense ligara su intento de tomar el control del protectorato de Dinamarca con su fracaso en ganar el Premio Nobel de la Paz, diciendo que ya no pensaba "puramente en la paz" mientras la disputa sobre la isla amenazaba con reavivar una guerra comercial con Europa, ahora Trump incrementó la incertidumnbre en el tema de Groenlandia.

Durante una rueda de prensa este martes, el presidente de EUA fue cuestionado hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir su deseo de comprar Groenlandia, a lo que respondió con un corto pero contundente mensaje: "Ya los descubrirán".

¿Cuales serían los motivos de Trump quiere anexar Groenlandia?

Pese a ser un país prácticamente remoto, Groenlandia ocupa una posición geopolítica estratégica muy importante, pues se encuentra entre Estados Unidos y la brecha GIUK, la cual es un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido que conecta el Ártico con el océano Atlántico.

Además, la isla más grande del mundo es rica en recursos naturales como lo son el petróleo, gas y minerales de tierras raras, lo cual hace al territorio aún más importante desde el punto de vista estratégico, especialmente ahora que China ha aprovechado su dominio de la industria de las tierras raras para ejercer presión sobre Estados Unidos.

Cada día, la importancia de estos materiales es más importante para la economía mundial, pues son necesarios para fabricar todo tipo de productos, que van desde autos eléctricos hasta equipo militar.

Y es que el tesoro mineral que posee Groenlandia podría ser aún más accesible a medida que el deshielo ártico incrementa.

Este fenómeno también hace que las rutas marítimas del noroeste sean navegables durante más tiempo al año, rutas que podrían reconfigurar el comercio mundial y hacer que la región sea todavía más importante.

Estos serían los motivos por los que Trump estaría buscando anexar Groenlandia, a pesar de que ha declarado que esto es "por seguridad nacional, no por los minerales”.


