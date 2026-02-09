Vuelos a México-Cuba siguen pese a falta de combustible

Pese a que este lunes el gobierno de Cuba confirma que los aeropuertos del país se quedaron sin combustible para aviones, las aerolíneas mexicanas que tienen vuelos hacia la isla operan con normalidad y mantienen sus viajes.

Fue el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, quien dio a conocer este lunes que los vuelos de México con dirección a Cuba no se suspendieron.

"No se suspenden vuelos a Cuba desde México. Hemos confirmado que todas las líneas aéreas que tienen conexión con Cuba mantienen sus frecuencias", indicó en un mensaje en su cuenta de X.

Esta declaración ocurre un día después de que Cuba advirtiera a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, los aeropuertos del país se quedarían sin combustible debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

A muestra de ello, Viva Aerobus informó que sus vuelos hacia la isla seguirán hasta ahora y que sus aviones cargarán el suficiente combustible para los viajes de ida y vuelta.

Explicó que sus aeronaves recargarán "combustible suficiente" en México para operar vuelos desde el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (AIFA), Monterrey, Mérida y Cancún.

Las aerolíneas mexicanas que vuelan desde el país a Cuba son Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris.

