Internacional

EUA aborda buque petrolero sancionado tras persecución

La operación forma parte de la presión contra Venezuela y su flota fantasma, aunque el buque Aquila II aún no ha sido incautado y permanece retenido

  • 09
  • Febrero
    2026

Este lunes las fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque petrolero sancionado en el océano Índico después de rastrear la embarcación desde el mar Caribe.

Esta acción por parte de las fuerzas estadounidenses, de acuerdo con el secretario de Defensa Pete Hegseth, forma parte de una operación que tiene como objetivo presionar a Venezuela.

El petróleo venezolano ha sido objeto de sanciones estadounidenses, por lo que dependía de una flota fantasma con banderas falsas para contrabandear crudo hacia las cadenas globales de suministro.

Después del operativo de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro, varios buques petroleros huyeron de las costas venezolanas, incluido el barco que fue blanco de la operación en el Océano Índico.

Hegseth prometió la captura eventual de todos esos barcos, declarando ante un grupo de trabajadores de astilleros en Maine que “la única instrucción que giré a mis comandantes militares es que ninguno de ellos escape”.

“No me importa si tenemos que darle la vuelta al mundo para atraparlos; los vamos a atrapar”, añadió.

El Pentágono publicó videos en redes sociales en los que se puede ver a soldados uniformados mientras abordan un helicóptero de la Marina que despega de un barco que coincide con el perfil del Miguel Keith. Videos y fotos del buque petrolero tomadas desde el interior de un helicóptero también muestran a un destructor de la Marina que navega junto al barco.

¿Cuántos buques ha detenido EUA?

Pese a que las fuerzas militares de Estados Unidos abordaron el buque, hasta el momento no se ha reportado su incautación, por lo que, hasta el momento, se han incautado siete buques petroleros.

Actualmente, el barco, de nombre Aquila II, está siendo retenido mientras Estados Unidos toma una decisión final respecto a su destino, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato a fin de discutir el proceso de decisión.

¿A quién le pertenece el Aquila II?

De acuerdo con información de medios estadounidenses, este buque petrolero con bandera panameña y que es uno de los barcos sancionados por el país por su relación con el envío ilegal de petróleo ruso a Venezuela, es propiedad de una empresa con dirección registrada en Hong Kong.

El Aquila II sería uno de los al menos 16 buques que huyeron de la costa venezolana el mes pasado, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, quien dijo que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar los movimientos del barco. Según los datos transmitidos el lunes, el buque no está cargado actualmente con crudo.


