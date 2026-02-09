Naufragio frente a Libia deja 53 migrantes muertos

Al menos 53 personas murieron o permanecen desaparecidas luego de que un bote inflable con migrantes se hundiera frente a las costas de Libia, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que representa una nueva tragedia en la peligrosa ruta hacia Europa.

De acuerdo con la agencia de la ONU, la embarcación transportaba a 55 migrantes africanos y zarpó poco antes de la medianoche del 5 de febrero desde la ciudad de Zawiya, en el oeste de Libia, cerca de Trípoli.

Seis horas después de haber partido, el bote comenzó a inundarse y finalmente se volcó la mañana del 6 de febrero al norte de Zuwara.

La OIM detalló que únicamente dos mujeres nigerianas fueron rescatadas en una operación de búsqueda y salvamento realizada por autoridades libias.

“Una de las sobrevivientes declaró que perdió a su marido, y la otra dijo que perdió a sus dos bebés en la tragedia”, señaló el organismo en un comunicado.

Entre las víctimas se encuentran al menos dos bebés, lo que ha generado una profunda consternación entre organizaciones humanitarias.

La ruta más mortal del mundo

Con este nuevo naufragio, la cifra de migrantes muertos o desaparecidos en la ruta del Mediterráneo central en lo que va de 2026 asciende a por lo menos 484 personas, según datos de la OIM.

La agencia reiteró que esta ruta es considerada la más mortal del mundo para migrantes, luego de que en 2025 se registraran mil 340 fallecimientos en ese trayecto.

La inestabilidad en Libia y la falta de vías seguras y legales para migrar continúan empujando a miles de personas a arriesgar sus vidas en embarcaciones precarias con la esperanza de llegar a Europa en busca de mejores condiciones de vida.

Comentarios