Reporta Nueva Jersey 17 muertos por ola de frío en EUA

La ola de frío que ha estado afectando a varios estados del noreste de Estados Unidos desde el paso de la tormenta invernal que llegó el pasado enero ya ha dejado al menos 17 víctimas en Nueva Jersey.

De acuerdo con medios locales, los 17 fallecidos se registraron a fecha del pasado viernes 6 de febrero.

Según el portavoz del Departamento de Salud del estado, Janie Thompson, el registro de la muerte de las 17 personas fue un día antes del fin de semana en que las temperaturas volvieron a bajar a niveles muy peligrosos.

Además, el portavoz indicó que los funcionarios del estado ya trabajan para obtener información actualizada sobre la ola de frío de este fin de semana.

Entre las muertes figura un hombre de 65 años que perdió la vida mientras limpiaba la nieve el 25 de enero.

La tormenta invernal afectó a millones de personas y, además de muertes, causó apagones, caídas de árboles, cancelaciones y retrasos de miles de vuelos y accidentes en carreteras.

En la ciudad de Nueva York, su alcalde, Zohran Mamdani, dijo este lunnes que las cifras de muertes relacionadas con el frío aumentaron a 18, tras hallarse el cadáver de un hombre en el distrito de El Bronx.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS) apuntó que el frente ártico está abandonando la región y que, pese a que las temperaturas se mantendrán frías esta noche, el cielo estará despejado y habrá vientos más suaves.

