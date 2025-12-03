Trump amenaza con dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que su gobierno podría permitir que el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (T-MEC) llegue a su vencimiento para negociar un nuevo acuerdo de manera independiente.

Aunque el T-MEC está programado para revisión en 2026, Trump señaló que podría optar por “dejarlo vencer” o buscar otra negociación con los socios norteamericanos. “Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, afirmó ante los reporteros en la Casa Blanca.

Breve repaso del T-MEC

El tratado fue firmado en 2018, durante el primer mandato de Trump, y entró en vigor en 2020, con una vigencia prevista hasta 2036. Según sus disposiciones, los tres países miembros deben revisar el acuerdo en 2026 para decidir si se extiende hasta 2042. Sin embargo, el mandatario estadounidense dejó claro que no apoyará su prolongación.

Trump reiteró su crítica al tratado: “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando”. Para él, un nuevo acuerdo comercial sería más favorable para Estados Unidos.

Industria automotriz pide continuidad

El T-MEC también se ha convertido en un tema clave para la industria automotriz de Estados Unidos. Grandes fabricantes como General Motors, Tesla, Toyota y Ford han solicitado a la administración de Trump que mantenga el tratado, que consideran crucial para la competitividad y la producción nacional.

En presentaciones ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, los fabricantes manifestaron su respaldo a la continuidad del T-MEC, aunque reconocieron la necesidad de realizar modificaciones para adaptarse a los desafíos actuales.

Un grupo que representa a los tres principales fabricantes de Detroit destacó que el T-MEC “permite a los fabricantes de automóviles que operan en Estados Unidos competir a nivel mundial a través de la integración regional, que ofrece ganancias de eficiencia” y genera “decenas de miles de millones de dólares en ahorros anuales”.

El debate sobre el futuro del tratado pone de relieve su impacto económico y estratégico: facilita la cooperación entre los países miembros y optimiza recursos, al tiempo que asegura la posición de Estados Unidos en el mercado global.

