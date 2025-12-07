Podcast
Internacional

Parques de EUA darán entrada gratis en cumpleaños de Trump

El Servicio de Parques Nacionales eliminará la entrada gratuita en días ligados a derechos civiles y añadirá el cumpleaños de Trump en 2026

  • 07
  • Diciembre
    2025

En 2026, los residentes de Estados Unidos podrán ingresar gratuitamente a los parques nacionales el 14 de junio, fecha que coincide con el Día de la Bandera y el cumpleaños del presidente Donald Trump.

La medida dejó fuera del calendario dos fechas tradicionalmente vinculadas a la historia de los derechos civiles: el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de la Emancipación.

El Servicio de Parques Nacionales informó que los cambios entrarán en vigor el 1 de enero y forman parte de un paquete de ajustes que también contempla tarifas más altas para visitantes internacionales.

 El año pasado, ambos días, MLK y Juneteenth, sí formaban parte del programa.

Los días gratuitos que se mantendrán en 2026 incluyen el Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día de la Constitución, Día de los Veteranos, el cumpleaños de Theodore Roosevelt (27 de octubre) y el aniversario de la creación del Servicio de Parques (25 de agosto).


