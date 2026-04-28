Lanza Salud vacuna contra virus sincitial para mujeres gestantes

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, anunció la inclusión de una nueva vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) dentro del Programa de Vacunación Nacional, dirigida a mujeres embarazadas.

La vacuna será aplicada entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de brindar protección no solo a la madre, sino también al recién nacido.

“La importancia de esta vacuna no es nada más la protección de las madres, sino también de los niños”, explicó el funcionario.

De acuerdo con las autoridades, esta inmunización permite que el bebé nazca con anticuerpos suficientes para enfrentar el virus.

Prevención de una infección frecuente

El VSR es una de las principales causas de infección respiratoria en recién nacidos, especialmente en prematuros.

Durante la temporada anterior, se registraron más de 2 mil casos en menores, lo que encendió alertas en el sector salud.

Según explicó Kershenobich, la vacuna incrementa entre cinco y siete veces los anticuerpos en los bebés, lo que permite reducir en más del 80% el riesgo de enfermedad grave y disminuir hasta en 70% las hospitalizaciones

Avanza Semana Nacional de Vacunación

La estrategia forma parte de la Semana Nacional de Vacunación, que inicialmente se contemplaba del 25 de abril al 2 de mayo, pero que será extendida durante todo el mes de mayo.

Hasta el último corte, se han aplicado más de 916 mil dosis de distintas vacunas en el país.

Las autoridades recordaron que la población puede consultar los puntos de vacunación a través del portal:

Dónde me vacuno

Línea telefónica 079

El servicio permite ubicar centros de aplicación por entidad y municipio, sin importar si se cuenta con seguridad social.

Refuerzan esquema para niñas y niños

Además de la vacuna contra el VSR, el programa incluye otras inmunizaciones clave:

Hepatitis B, para prevenir cirrosis y cáncer hepático

para prevenir cirrosis y cáncer hepático Rotavirus , que reduce la mortalidad por enfermedades diarreicas

, que reduce la mortalidad por enfermedades diarreicas Sarampión, neumococo, hexavalente e influenza en menores de un año

neumococo, hexavalente e influenza en menores de un año Refuerzos en menores de ocho años

Vacuna contra COVID-19 a partir de los cinco años

Con ello, se busca reducir la carga de enfermedades respiratorias en la infancia y mejorar las condiciones de salud desde el nacimiento.

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