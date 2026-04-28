Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
vacuna_salud_embarazadas_529d209857
Nacional

Lanza Salud vacuna contra virus sincitial para mujeres gestantes

El Gobierno de México integró la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al Programa Nacional de Vacunación, dirigida a mujeres embarazadas

  • 28
  • Abril
    2026

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, anunció la inclusión de una nueva vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) dentro del Programa de Vacunación Nacional, dirigida a mujeres embarazadas.

La vacuna será aplicada entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de brindar protección no solo a la madre, sino también al recién nacido.

“La importancia de esta vacuna no es nada más la protección de las madres, sino también de los niños”, explicó el funcionario.

De acuerdo con las autoridades, esta inmunización permite que el bebé nazca con anticuerpos suficientes para enfrentar el virus.

EH UNA FOTO.jpg

Prevención de una infección frecuente

El VSR es una de las principales causas de infección respiratoria en recién nacidos, especialmente en prematuros.

Durante la temporada anterior, se registraron más de 2 mil casos en menores, lo que encendió alertas en el sector salud.

Según explicó Kershenobich, la vacuna incrementa entre cinco y siete veces los anticuerpos en los bebés, lo que permite reducir en más del 80% el riesgo de enfermedad grave y disminuir hasta en 70% las hospitalizaciones

EH UNA FOTO (1).jpg

Avanza Semana Nacional de Vacunación

La estrategia forma parte de la Semana Nacional de Vacunación, que inicialmente se contemplaba del 25 de abril al 2 de mayo, pero que será extendida durante todo el mes de mayo.

Hasta el último corte, se han aplicado más de 916 mil dosis de distintas vacunas en el país.

Las autoridades recordaron que la población puede consultar los puntos de vacunación a través del portal:

  • Dónde me vacuno
    Línea telefónica 079

El servicio permite ubicar centros de aplicación por entidad y municipio, sin importar si se cuenta con seguridad social.

Refuerzan esquema para niñas y niños

Además de la vacuna contra el VSR, el programa incluye otras inmunizaciones clave:

  • Hepatitis B, para prevenir cirrosis y cáncer hepático
  • Rotavirus, que reduce la mortalidad por enfermedades diarreicas
  • Sarampión, neumococo, hexavalente e influenza en menores de un año
  • Refuerzos en menores de ocho años
  • Vacuna contra COVID-19 a partir de los cinco años

Con ello, se busca reducir la carga de enfermedades respiratorias en la infancia y mejorar las condiciones de salud desde el nacimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

igualdad_recorre_calles_colonia_tierra_libertad_monterrey_91fc50cdd3
Igualdad recorre colonia Tierra y Libertad para atender población
Whats_App_Image_2026_04_28_at_8_14_03_PM_b43b1e2225
Presentan la revista Factor Salud: Cuidar con Ciencia
Whats_App_Image_2026_04_25_at_13_21_07_a90e15e1da
IMSS aplicará más de 38 mil vacunas en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

2ffd61495986e7f7207e5d6bad22b6aeb68d77d4w_f7b5acee90
Nuevos fósiles revelan más secretos del Siamraptor en Tailandia
Edificio_del_Congreso_7386769b81
Diputados exigen investigar a Mattel y aplicar sanciones
feria_empleo_saltillo_14f97c4144
Registra alta afluencia feria laboral en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
publicidad
×