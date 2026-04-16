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Internacional

Trump anuncia un alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano

A través de redes sociales, el mandatario republicano confirmó el pacto después de mantener unas 'excelentes conversaciones' con las autoridades de ambos países

  • 16
  • Abril
    2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano

A través de redes sociales, el mandatario republicano confirmó el pacto después de mantener unas "excelentes conversaciones" entre el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro Benjamín Netanyahu.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este). El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D. C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera. He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!"

Esto sucede después de que Líbano diera a conocer que sumaron más de 2,100 muertos a causa de los ataques israelíes.

Líbano suma 2,196 muertos y 7,185 heridos por ataques israelíes

A más de seis semanas del inicio de los ataques armados perpetrados por Israel, el Líbano acumula 2,196 muertos y 7,185 heridos.

De acuerdo con las últimas ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, el balance total de víctimas arrojó que en las últimas 24 horas se registraron 29 fallecimientos.

Aquí te presentamos la nota completa: Líbano suma 2,196 muertos y 7,185 heridos por ataques israelíes


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