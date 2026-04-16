Exvicegobernador de Virginia mata a su esposa y se quita la vida

Autoridades reportaron que el exvicegobernador del Estado de Virginia, Justin Fairfax, fue encontrado sin vida luego de aparentemente asesinar a su esposa dentro de su domicilio este jueves.

De acuerdo con policías del condado de Fairfax, el exfuncionario estadounidense disparó en contra de su esposa, para después quitarse la vida.

Información preliminar señala que el asesinato se originó a raíz de una discusión relacionada con un "divorcio complicado o conflictivo".

Su hijo se encargó de llamar al 911 tras encontrar al exvicegobernador sin vida

Según el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, fue uno de los dos hijos de la pareja el que se encargó de anunciar a las autoridades del hecho, debido a que fue él quien llamó al 911 luego de encontrar a sus padres sin vida.

“Es muy trágico para los hijos perder a ambos padres, y aún más trágico que estuvieran dentro de la casa cuando ocurrió. Sin duda es un derrumbe estrepitoso para una familia relativamente conocida que aparentemente tenía muchas cosas a su favor”.

De acuerdo con las autoridades, ahora los menores se encuentran bajo el cuidado de sus familiares y recibirán apoyo de la división de servicios a víctimas del Departamento de Policía del condado.

“La mitad de Estados Unidos probablemente pasa por un proceso de divorcio en algún momento, y muy rara vez, afortunadamente, termina así.”

Fairfax fue vicegobernador de Virginia durante la gestión del gobernador Ralph Northam entre 2018 y 2022. Sin embargo, su carrera se vio opacada por diversas denuncias por agresión sexual, que derivaron en su renuncia.

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