Nacional

México tiene de los mejores acuerdos comerciales: Presidencia

Claudia Sheinbaum aseguró que México conserva una de las mejores posiciones comerciales con EUA, pese a que Donald Trump insinuó dejar expirar el T-MEC

  • 04
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que México mantiene “uno de los mejores acuerdos comerciales del mundo”, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que su gobierno podría dejar vencer el Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC) para negociar uno nuevo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que existe una próxima reunión pactada con Trump para revisar temas comerciales y despejar incertidumbres. Aclaró que el acuerdo no concluye en 2025, como interpretó el mandatario estadounidense.

“El tratado no termina el próximo año. Hay una revisión, pero no es cierto que concluya. México tiene de los mejores acuerdos comerciales, aun con el aumento de aranceles que Estados Unidos aplicó al resto del mundo”, dijo.

tmec-sheinbaum.jpg

Trump amenaza con dejar expirar el tratado

El miércoles, Trump afirmó ante reporteros que podría permitir que el T-MEC llegue a su vencimiento para renegociarlo en términos más favorables para Estados Unidos.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, señaló.

El acuerdo, firmado en 2018 y vigente desde 2020, establece que en 2026 los tres países deben realizar una revisión para decidir si continúa hasta 2042.

Aunque el tratado tiene vigencia hasta 2036, su continuidad depende del llamado “mecanismo de revisión sexenal”.

Trump, crítico frecuente del T-MEC, reafirmó que México y Canadá “se han aprovechado”, argumentando que Estados Unidos puede conseguir un acuerdo más ventajoso.

finanzas-t-mec-trump.jpg

La industria automotriz presiona por continuidad

Mientras Trump endurece su postura, empresas como General Motors, Tesla, Toyota y Ford han solicitado mantener vigente el tratado por considerarlo esencial para la competitividad y las cadenas de producción norteamericanas.

De acuerdo con fabricantes estadounidenses, el T-MEC permite una integración regional que genera “decenas de miles de millones de dólares en ahorros anuales”.

finanas-sector-automotriz.jpeg

México mantendrá estabilidad y buscará mejoras: Sheinbaum

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal recordó que su gobierno ya concluyó la revisión de 54 barreras no arancelarias, lo que despeja parte del camino para la modernización de sectores clave como el automotriz, el acero y el aluminio.

“Queremos avanzar en esos temas porque ya culminamos esa revisión, y debemos seguir adelante”, señaló.

Añadió que la relación comercial con Estados Unidos es estratégica y que México conserva beneficios únicos frente a los aranceles globales, por lo que la prioridad será mantener la estabilidad del acuerdo.


