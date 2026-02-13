Podcast
Internacional

Trump confirma que visitará Venezuela, sin fecha definida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene previsto viajar a Venezuela, aunque aún no ha fijado fecha

  • 13
  • Febrero
    2026

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que planea visitar Venezuela, aunque aún no se ha establecido una fecha concreta para ese viaje, durante una declaración a periodistas en la Casa Blanca.

Trump habló del tema antes de dirigirse a una base militar en Carolina del Norte, donde tenía programado reunirse con fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa en enero pasado.

Apuesta por relaciones “muy buenas”

Al responder a preguntas de la prensa, el mandatario afirmó: “Voy a visitar Venezuela”, pero reconoció que todavía no se ha decidido cuándo se realizará el viaje.

Trump también destacó la relación bilateral con Caracas, calificándola como “muy buena”, y elogió el desempeño de Delcy Rodríguez, quien funge como presidenta encargada del país suramericano tras la captura de Maduro.

“Ella ha hecho un trabajo muy, muy bueno”, dijo el presidente.

Energía y cooperación

El viaje anunciado se da en un momento en que las relaciones entre Washington y Caracas han experimentado un giro significativo en comparación con años anteriores.

En las últimas semanas, altos funcionarios estadounidenses se han reunido con autoridades venezolanas para coordinar temas energéticos, incluyendo la apertura del mercado petrolero venezolano a empresas internacionales bajo supervisión estadounidense.

Trump ha señalado que los recursos petroleros de Venezuela y la cooperación en materia energética forman parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos gobiernos, con beneficios potenciales para las refinerías estadounidenses.

Sin ver fecha definida

Pese al anuncio, el mandatario no proporcionó detalles sobre cuándo podría concretarse la visita ni el contexto preciso del itinerario.


