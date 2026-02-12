Podcast
Internacional

Ordenan a Trump regresar a venezolanos enviados por EUA a CECOT

Dicha orden no se aplica para la totalidad de los deportados, simplemente para aquellos que terminaron en 'terceros países'

  • 12
  • Febrero
    2026

El juez federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump facilitar el retorno de decenas de venezolanos enviados a una prisión de seguridad en El Salvador en 2025.

Estos venezolanos fueron deportados y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) al utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, con el fin de proporcionarles "cartas de embarque" y pagar el pasaje aéreo. 

Dicha orden no se aplica para la totalidad de los deportados, simplemente para aquellos que terminaron en "terceros países".

La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas

- Información en proceso -


