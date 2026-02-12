Ordena juez frenar envío de 20 reos a ADX Florence en EUA

Un juez federal en EUA ordenó suspender temporalmente el traslado de 20 reclusos cuyas condenas a muerte fueron conmutadas a cadena perpetua, luego de considerar que la medida podría violar sus derechos constitucionales.

La resolución detuvo el envío de los internos a la prisión federal de máxima seguridad conocida como ADX Florence “Supermax”, ubicada en Colorado, mientras continúa el proceso judicial.

Juez bloquea traslado de reclusos a prisión Supermax en EUA

El juez de distrito Timothy Kelly emitió la orden la noche del miércoles, determinando que el gobierno federal no puede reubicar a los presos a la instalación de máxima seguridad debido a posibles violaciones al debido proceso contemplado en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

La resolución establece que, al menos de manera provisional, los reclusos deberán permanecer en los centros penitenciarios donde actualmente cumplen sus sentencias. Kelly señaló que existen elementos que sugieren que el traslado podría haber sido decidido con fines punitivos tras la decisión del expresidente Joe Biden de conmutar varias condenas a muerte.

“Al menos por ahora, seguirán cumpliendo cadenas perpetuas por sus crímenes atroces donde actualmente están encarcelados”.

Conmutación de condenas a muerte detonó el conflicto legal

En diciembre de 2024, Biden conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas que permanecían en el corredor de la muerte a nivel federal. La decisión transformó sus castigos en cadena perpetua y se anunció menos de un mes antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Tras asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día de gobierno en la que instruyó a la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi, a recluir a los reos bajo condiciones de máxima seguridad.

“Alojar a los 37 reclusos en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que representan”.

De los 37 internos, 20 forman parte de la demanda que originó la resolución judicial. Todos se encontraban encarcelados en la prisión federal de Terre Haute, Indiana, cuando sus condenas fueron modificadas.

Por qué el tribunal consideró que podría existir violación al debido proceso

Los abogados del gobierno argumentaron que la Oficina Federal de Prisiones tiene facultades amplias para determinar el destino de los internos después de una conmutación de pena. Sin embargo, el juez Kelly concluyó que los reclusos aparentemente no tuvieron una oportunidad real para impugnar su traslado.

El fallo menciona que existen indicios de que la decisión de reubicarlos en ADX Florence ya estaba determinada antes de completar el proceso de revisión administrativa.

“Pero la Constitución exige que, siempre que el gobierno busque privar a una persona de un interés de libertad o de propiedad que protege la Cláusula del Debido Proceso —ya sea esa persona un preso notorio o un ciudadano respetuoso de la ley—, el proceso que se le brinde no puede ser una farsa”.

Qué es ADX Florence y por qué es considerada la prisión más segura de EUA

La prisión federal ADX Florence, conocida como “Supermax”, es considerada la instalación penitenciaria más segura del sistema federal estadounidense. El complejo alberga a algunos de los criminales más notorios bajo custodia federal.

Entre los internos que han permanecido en esa cárcel se encuentran el terrorista conocido como el “Unabomber” Ted Kaczynski, el responsable del atentado en el maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, y el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los abogados de los demandantes aseguran que las condiciones dentro de la prisión implican confinamiento casi total, ya que los internos permanecen solos y realizan actividades básicas como comer y ducharse dentro de celdas de dimensiones reducidas, comparables al tamaño de un espacio de estacionamiento.

Por su parte, la defensa del gobierno sostiene que tribunales previos han determinado que estas condiciones de reclusión no constituyen castigos crueles o inusuales bajo los estándares constitucionales.

Qué sigue en el proceso judicial sobre el traslado de reos federales

La orden emitida por el juez Kelly es una medida preliminar que permanecerá vigente mientras se desarrolla el litigio. Durante este periodo, el tribunal analizará si el traslado de los reclusos vulnera sus derechos constitucionales o si la Oficina Federal de Prisiones actuó dentro de sus atribuciones legales.

El caso podría sentar precedentes sobre la forma en que se aplican las conmutaciones presidenciales y los límites del poder administrativo en el sistema penitenciario federal de EUA.

