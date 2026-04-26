Trump reitera necesidad de salón de baile seguro en Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo la finalización inmediata del salón de baile que ordenó construir en la Casa Blanca tras haber sido resguardado la noche del sábado de la cena de la Asociación de Corresponsales por la irrupción de un hombre armado.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que este incidente justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca."

El mandatario arremetió contra la batalla legal que mantiene suspendidas las obras del proyecto de $400 millones de dólares, el cual pospuso la demolición de la histórica Ala Este en octubre de 2025.

Te recomendamos: Demuelen Casa Blanca para construir salón de baile para Trump "La ridícula demanda contra el salón de baile, interpuesta por una mujer que paseaba a su perro y que no tiene ninguna legitimación, debe ser desestimada de inmediato" sentenció el presidente estadounidense.

Según el mandatario, el nuevo salón, de aproximadamente 8,000 metros cuadrados, es una estructura "de alto secreto militar" que cuenta con los niveles más altos de seguridad y que carece de habitaciones superiores por donde "personas no autorizadas puedan filtrarse".

"Este evento nunca habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto que se construye actualmente en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido!", añadió el mandatario, quien aseguró que la obra, pese a los frenos judiciales, se encuentra "por debajo del presupuesto y sustancialmente adelantada a lo previsto" afirmó Trump.

Donald Trump es evacuado tras disparos en evento en Washington

Momentos de tensión se vivieron la noche de este sábado en Washington, luego de que el Servicio Secreto de Estados Unidos evacuara al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y a integrantes del gabinete, tras escucharse aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El incidente ocurrió en el salón de baile del hotel Hilton, donde se desarrollaba el evento, cuando se registraron entre tres y cuatro detonaciones en las inmediaciones, lo que activó de inmediato un operativo de seguridad.

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