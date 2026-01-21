Trump desea 'negociaciones inmediatas' para adquirir Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este miércoles que se encuentra en la búsqueda de "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia.

Durante su participación en el Foro de Davos, el mandatario republicano aseguró que no usará la fuerza para anexar la isla al territorio estadounidense.

"Probablemente no lograremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables. Pero no lo haré", dice Trump a los líderes mundiales en Davos, y añade: "No quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza" afirmó Trump.

Mencionó que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacerlo de modo que sea bueno y seguro para Europa y bueno par nosotros. Y por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para de nuevo negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos", aseveró el presidente estadounidense.

Por su parte, la Casa Blanca compartió en redes sociales que cualquier alianza que concluya en la adquisición de Groenlandia, mejoraría sus propias medidas de seguridad.

President Trump speaks on the national security interests of the United States in acquiring Greenland.



"This would not be a threat to NATO—this would greatly enhance the security of the entire alliance." pic.twitter.com/gBDm5ZZuul — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

Europa no avanza en la dirección correcta: Trump

En este foto, Donald Trump aseguró que "Europa no avanza en la dirección correcta", por lo que debe corregir su dirección.

El mandatario republicano criticó la sabiduría convencional que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gastos público, así como la inmigración masiva sin control.

"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Asegura que no han obtenido "nada" de la OTAN

En tanto, Trump también aseguró que Estados Unidos no ha "obtenido nada de la OTAN", debido a que solo se enfoca en respaldar a los países de Europa y miembros de la Unión Europea.

"Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo" recalcó.

Mencionó que la anexión de Groenlandia es "una pequeña petición" comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN "durante décadas".

También te recomendamos: Trump liga intento de controlar Groenlandia con el Nobel

Se reunirá con Volodimir Zelenski este jueves

Después de encabezar este jueves el acto de firma para la constitución de la Junta de la Paz, Donald Trump prevé reunirse con el presidente Volodímir Zelenski, según informó la Casa Blanca.

Durante su intervención en el Foro Económico, declaró que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania se encuentran en un punto decisivo.

"Creo que (Volodímir Zelenski y Vladímir Putin) han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos", dijo Trump.

Comentarios