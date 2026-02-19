Trump encabeza primera reunión de Junta de Paz por Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a líderes y representantes de más de 4 países en Washington, al ser el anfitrión de la primera reunión de la Junta de Paz.

President Trump Participates in the Board of Peace Event https://t.co/F4CWWpi5kg — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2026

De acuerdo con el programa establecido, el mandatario estadounidense fue el primer orador de la cita.

"Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes" aseguró el mandatario republicano.

Estados Unidos aportará 10 mil millones de dólares a Junta de la Paz, según mencionó el presidente Trump.

"Quiero que sepan que Estados Unidos va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz" recalcó Trump.

FIFA ayudará con 75 millones de dólares para Gaza

Durante esta reunión, el mandatario republicano anunció que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza relacionados con el fútbol.

"Estás haciendo campos y estás consiguiendo que las mejores estrellas del mundo vayan allí, gente que es más grande que tú y que yo", le dijo Trump.

El republicano aseguró que pronto aportarán más detalles sobre estos proyectos.

"Gianni va a traer a las estrellas a la zona, y son muy conocidas", aseguró.

Preven destinar más de 5,000 millones de dólares

De acuerdo con las declaraciones brindadas este miércoles por la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, se reiteró que Donald Trump anunciará el compromiso de más de 5,000 millones de dólares que serán destinados para "los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza".

¿Qué líderes y representantes se dieron cita a esta reunión?

Entre las figuras políticas que viajaron hacia Washington se encuentran los presidentes: Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay; así como Prabowo Subianto de India; y los líderes de Camboya y Vietnam.

México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

De acuerdo con la agencia EFE, la mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

