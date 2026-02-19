Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
evo_morales_reaparece_3f706a8dd2
Internacional

Evo Morales reaparece tras más de un mes de ausencia en Bolivia

Cuenta con un programa de radio que se emite todos los domingos. Sin embargo, fue su ausencia desde el pasado 11 de enero, lo que generó dudas sobre su paradero

  • 19
  • Febrero
    2026

Tras un mes sin realizar actos públicos, el expresidente Evo Morales reapareció este jueves en un evento en su bastión sindical por las calles de Bolivia.

De acuerdo con imágenes, el exmandatario recorrió recorrió las vialidades más transitadas sobre un tractor, con dirección al estadio "Hugo Chávez Frías", donde presentará a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales que contenderán el próximo 22 de marzo.

A través de redes sociales, Morales dio a conocer que su aparición es para ratificar el liderazgo y derrotar al movimiento derechista.

"En un reencuentro con nuestro pueblo, hoy presentamos a nuestros candidatos a gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales, en una masiva concentración en el Estadio Hugo Chávez Frías del municipio de Chimoré, para ratificar el liderazgo de nuestro Instrumento Político y derrotar a la derecha y la proscripción a la que nos quieren condenar.

¡Que viva el pueblo unido y organizado!
¡Estamos más unidos que nunca! ✊"

 

Morales permanece en el municipio de Chimoré desde el octubre de 2024, luego de darse a conocer una investigación en su contra por trata agravada de personas.

El expresidente también cuenta con un programa de radio que se emite todos los domingos. Sin embargo, fue su ausencia presente desde el pasado 11 de enero, lo que generó dudas sobre su paradero.

Hasta el momento, las autoridades continúan imposibilitadas de ejercer una orden de aprehensión debido a que los seguidores bloquearon las carreteras durante 24 días con el fin de impedir el paso de los  agentes al Trópico de Cochabamba.

Morales renunció al Movimiento al Socialismo (MAS) por diferencias con el Gobierno de Luis Arce, pero ambas facciones se unieron para participar con la sigla de ese partido en las próximas elecciones regionales y municipales, según la agencia EFE.

Bolivia y EUA buscan fortalecer lucha antidrogas y otros delitos

Estados Unidos envió una delegación de funcionarios a Bolivia para abrir un canal de diálogo orientado a una futura cooperación en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos, en un contexto marcado por el giro político del nuevo presidente de centroderecha Rodrigo Paz hacia Washington, informó la Fiscalía boliviana.

bolivia-eua-fortalecen-lucha-antidrogas.jpg

A través de un comunicado, el ente judicial detalló que representantes bolivianos sostuvieron una reunión en Sucre con autoridades estadounidenses de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), con el objetivo de explorar mecanismos de cooperación bilateral y fortalecer la coordinación interinstitucional en áreas clave como seguridad ciudadana y combate al crimen organizado.

Aquí te presentamos la nota completa: Bolivia y EUA buscan fortalecer lucha antidrogas y otros delitos


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_65bcf43e41
Ofrece NL 16% de las vacantes laborales a nivel nacional
Whats_App_Image_2026_02_06_at_2_04_24_AM_0ceb455337
Congreso elige a García Repper como nuevo fiscal anticorrupción
EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T171327_552_cc4533348d
Coparmex pide monitorear promesas de campaña en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

AP_26051521299894_c5d8a8d468
Escudo europeo LEAP: defensa antiaérea y drones autónomos
mon_laferte_llora_concierto_1_438c5a9ab2
Mon Laferte se quiebra y llora durante Carnaval de Veracruz
fiscalia_coahuila_federico_6836ce43ac
Fortalece Fiscalía de Coahuila estructura con nueva Ley Orgánica
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×