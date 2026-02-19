Evo Morales reaparece tras más de un mes de ausencia en Bolivia

Tras un mes sin realizar actos públicos, el expresidente Evo Morales reapareció este jueves en un evento en su bastión sindical por las calles de Bolivia.

De acuerdo con imágenes, el exmandatario recorrió recorrió las vialidades más transitadas sobre un tractor, con dirección al estadio "Hugo Chávez Frías", donde presentará a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales que contenderán el próximo 22 de marzo.

A través de redes sociales, Morales dio a conocer que su aparición es para ratificar el liderazgo y derrotar al movimiento derechista.

"En un reencuentro con nuestro pueblo, hoy presentamos a nuestros candidatos a gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales, en una masiva concentración en el Estadio Hugo Chávez Frías del municipio de Chimoré, para ratificar el liderazgo de nuestro Instrumento Político y derrotar a la derecha y la proscripción a la que nos quieren condenar. ¡Que viva el pueblo unido y organizado!

¡Estamos más unidos que nunca! ✊"

Morales permanece en el municipio de Chimoré desde el octubre de 2024, luego de darse a conocer una investigación en su contra por trata agravada de personas.

El expresidente también cuenta con un programa de radio que se emite todos los domingos. Sin embargo, fue su ausencia presente desde el pasado 11 de enero, lo que generó dudas sobre su paradero.

Hasta el momento, las autoridades continúan imposibilitadas de ejercer una orden de aprehensión debido a que los seguidores bloquearon las carreteras durante 24 días con el fin de impedir el paso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Morales renunció al Movimiento al Socialismo (MAS) por diferencias con el Gobierno de Luis Arce, pero ambas facciones se unieron para participar con la sigla de ese partido en las próximas elecciones regionales y municipales, según la agencia EFE.

