¿Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México?

La liga suele anunciar primero los partidos internacionales antes de revelar el calendario completo, por lo que el rival podría conocerse semanas antes

  • 19
  • Febrero
    2026

La confirmación de que los San Francisco 49ers jugarán en la CDMX dentro de la serie internacional de la NFL ha abierto el debate sobre su posible rival.

Aunque el calendario oficial aún no se publica, ya se conocen los equipos que visitarán a los Niners esta temporada, lo que permite acotar la lista de candidatos para el duelo en la capital del país.

¿Qué equipos podrían enfrentar a San Francisco en México?

AP26049643912124.jpg

Al ceder un partido como locales fuera del Levi’s Stadium, los 49ers reducen sus opciones únicamente a los rivales que estaban programados para visitarlos en temporada regular. En esa lista aparecen nueve franquicias:

  • Arizona Cardinals
  • Los Angeles Rams
  • Seattle Seahawks
  • Denver Broncos
  • Las Vegas Raiders
  • Philadelphia Eagles
  • Washington Commanders
  • Miami Dolphins
  • Minnesota Vikings

La liga suele anunciar primero los partidos internacionales antes de revelar el calendario completo, por lo que el rival podría conocerse semanas antes del resto del rol de juegos.

¿Podría darse el duelo con mayor arraigo latino?

Uno de los escenarios más atractivos sería un choque ante Las Vegas Raiders, franquicia con fuerte presencia entre la afición mexicana. El equipo ya disputó partidos internacionales en México en 2016 y 2017 como local administrativo, lo que refuerza su candidatura.

vega raiders cdmx 49ers.jpg

Un enfrentamiento de este tipo sumaría figuras como Brock Bowers, Ashton Jeanty y el defensivo Maxx Crosby, además del contexto de un nuevo proceso deportivo que genera expectativa rumbo al Draft 2026.

¿Por qué Rams luce como la opción más complicada?

Aunque Los Angeles Rams también están programados como visitantes de San Francisco, su situación complica la posibilidad. Ambos equipos ya tienen confirmado un enfrentamiento internacional en Melbourne, lo que hace poco probable que la NFL repita el cruce fuera de Estados Unidos.

Además, los duelos divisionales de la NFC Oeste suelen ser determinantes en la clasificación a playoffs, por lo que ceder la localía ante un rival directo no resulta habitual en este tipo de decisiones.

Opciones divisionales con mayor viabilidad

Seattle Seahawks surge como alternativa sólida dentro de la misma división. A diferencia de Rams, no tiene otro juego internacional confirmado hasta el momento, lo que abre margen para que su visita a los 49ers se traslade a México.

También aparece Arizona Cardinals, franquicia que formó parte del primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos en 2005 y que volvió en 2022, en la más reciente visita de la liga al país.

La decisión final dependerá de factores logísticos, comerciales y deportivos que la NFL suele equilibrar en sus anuncios internacionales. Mientras tanto, la expectativa en México crece ante la confirmación del regreso de los 49ers y la incógnita sobre el rival que los acompañará en territorio azteca.


