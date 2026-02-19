EUA planea eludir las prohibiciones de contenido en Europa

El Departamento de Estado de Estados Unidos está desarrollando un portal en línea que permitirá a las personas en Europa y otros lugares ver contenido prohibido por sus gobiernos, incluidos presuntos discursos de odio y propaganda terrorista, una medida que Washington ve como una forma de contrarrestar la censura, dijeron tres fuentes familiarizadas con el plan.

El sitio web se alojará en "freedom.gov", según las fuentes. Una de ellas indicó que los funcionarios habían considerado incluir una función de red privada virtual (VPN) para que el tráfico de los usuarios parezca originarse en EUA y añadió que no se rastreará la actividad de los usuarios en el sitio.

Se esperaba que el proyecto, encabezado por la subsecretaria de Diplomacia Pública, Sarah Rogers, se presentara en la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada, pero se retrasó, dijeron las fuentes.

Reuters no pudo determinar por qué no se produjo el lanzamiento, pero algunos funcionarios del Departamento de Estado, incluidos abogados, han expresado su preocupación por el plan, dijeron dos de las fuentes, sin detallar las preocupaciones.

El proyecto podría tensar aún más los lazos entre la administración Trump y los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, ya intensificados por las disputas sobre comercio, la guerra de Rusia en Ucrania y el intento del presidente Donald Trump de afirmar su control sobre Groenlandia.

El portal también podría colocar a Washington en la inusual posición de parecer que alienta a los ciudadanos a violar las leyes locales.

En una declaración a Reuters, un portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno de Estados Unidos no tiene un programa de elusión de la censura específico para Europa, pero agregó: "Sin embargo, la libertad digital es una prioridad para el Departamento de Estado, y eso incluye la proliferación de tecnologías de privacidad y elusión de la censura como las VPN".

Zuckerberg interrogado

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testificó en un juicio histórico a empresas de redes sociales el miércoles. Los abogados de los demandantes interrogaron a Zuckerberg sobre las quejas internas de que no se estaba haciendo lo suficiente para verificar si los niños menores de 13 años usaban la plataforma.

Zuckerberg afirmó que Meta había mejorado en la identificación de usuarios menores de edad, pero también dijo: "Siempre deseo que hubiéramos podido llegar allí antes".

Zuckerberg también afirmó que algunos usuarios mienten sobre su edad al unirse a Instagram y que la compañía elimina a quienes identifica como menores. Los abogados de los demandantes rebatieron estas afirmaciones: "¿Esperan que un niño de nueve años lea toda la letra pequeña? ¿Esa es su base para jurar que no se permiten menores de 13 años?". Tras reiteradas preguntas sobre la verificación de edad, Zuckerberg respondió: "No veo por qué es tan complicado".

En respuesta al interrogatorio del abogado de los demandantes, Zuckerberg también dijo: "Creo que una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios".

Cuando se le preguntó sobre su formación en medios y sus famosas respuestas rígidas a las preguntas del público, dijo: "Creo que en realidad soy conocido por ser bastante malo en esto".

El jefe de Meta estaba flanqueado por personas que llevaban las gafas de inteligencia artificial Meta Ray-Ban, y el juez en la sala del tribunal amenazó con declarar en desacato a cualquiera que grabara con los dispositivos.

Al llegar al tribunal, un guardia de seguridad en un detector de metales le preguntó a Zuckerberg si llevaba algún metal encima. «Llevo una cadena de oro», respondió, según el New York Post.

Los abogados de los demandantes, quienes argumentan que Meta diseñó intencionalmente sus plataformas de redes sociales para generar adicción, cuestionaron a Zuckerberg sobre si conocía los daños que los productos de su empresa podrían causar a la salud mental de los jóvenes. Los demandantes ya han hecho públicos documentos internos que, según afirman, prueban su argumento.

Esta es la primera vez que Zuckerberg aborda las preocupaciones sobre la seguridad infantil ante un jurado en un juicio.

