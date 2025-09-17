Trump es recibido en Inglaterra con fastuosa pompa y ceremonia

El presidente Donald Trump disfrutó del esplendor de un espectáculo real británico este miércoles, siendo recibido en el castillo de Windsor durante su visita de Estado por el rey Carlos III, guardias de honor y tropas montadas, antes de rendir un homenaje privado en la tumba de la reina Isabel II.

Acompañado por la primera dama Melania Trump en la Capilla de San Jorge en los terrenos del castillo, el presidente colocó una corona en honor a Isabel, quien falleció en 2022. Más tarde, se sentó con el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de despacho Susie Wiles y otros funcionarios estadounidenses para una actuación musical del coro de la capilla.

La visita de Trump comenzó con el príncipe Guillermo y su esposa Kate recibiendo el helicóptero presidencial en el Jardín Amurallado privado de la amplia finca de Windsor y luego acompañando a Trump para ser recibido por Carlos y la reina Camilla. El castillo es una residencia real de casi 1,000 años de antigüedad con interiores dorados, torres almenadas y valiosas obras de arte. Un gigantesco estandarte real, la bandera utilizada para los días de celebración oficial, ondeaba desde la Torre Real para la ocasión.

Los invitados viajaron al castillo en una procesión de carruajes tirados por caballos, ante filas de soldados, marineros y aviadores. El rey y el presidente conversaron en el Carruaje Estatal Irlandés durante el breve trayecto hacia el patio del castillo, donde Trump, acompañado por Carlos, pasó revista a una guardia de honor de soldados con túnicas rojas y sombreros de piel de oso.

Continuaron conversando y bromeando juntos a medida que avanzaba el día, con el rey poniendo su mano en la espalda de Trump en varias ocasiones. Trump se adelantó a Carlos durante una revisión de tropas, aunque el rey había hecho un gesto, invitando al presidente a hacerlo y evitando una violación de protocolo. Eso no fue el caso en 2019, cuando Trump se adelantó a la reina Isabel durante su primera visita de Estado a Gran Bretaña.

Ningún presidente de Estados Unidos, ni ningún otro líder mundial, ha tenido el honor de una segunda visita de Estado al Reino Unido. La pompa y el boato son deliberados, destinados a fortalecer los lazos con Trump en un momento en que sus políticas de "Estados Unidos primero" están trastocando los acuerdos comerciales y de seguridad a nivel global. Para el presidente amante del lujo, las festividades involucraron 120 caballos y 1,300 soldados, incluyendo la guardia de honor más grande en la memoria reciente.

Un día lleno de ceremonias y buenos sentimientos dará paso al trabajo real el jueves cuando Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se reúnan, con mucho en juego para el país anfitrión.

Artefactos de la independencia de EUA

El presidente y Carlos también recorrieron la Exposición de la Colección Real en una sala ornamentada donde los funcionarios dispusieron cinco mesas de artefactos sobre las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido.

Entre los artículos había acuarelas del siglo XVIII y documentos sobre cuando Estados Unidos buscó la independencia del rey Jorge III. Había materiales del primer cable transatlántico, incluidos mensajes entre la reina Victoria y el presidente James Buchanan, así como un picnic de hot dogs de la década de 1930 sobre el que una joven Isabel escribió y un gran recipiente de vidrio que el presidente Dwight D. Eisenhower regaló a la reina durante una visita de Estado en 1957.

“Vaya”, comentó Trump mientras miraba sobre la independencia norteamericana.

“Eso es fascinante”, declaró Carlos.

El presidente, la primera dama, el rey y la reina también caminaron por una alfombra roja en el césped este del castillo para ver el Beating Retreat, una ceremonia de desfile militar que contó con más de 200 músicos y datos del siglo XVII. Tales procedimientos se usaron una vez para llamar a los soldados de regreso a su castillo al final de su día.

Un vuelo programado por aviones F-35 británicos y estadounidenses fue cancelado debido a mal clima. Pero los Red Arrows, el equipo de exhibición acrobática de la Real Fuerza Aérea, tronaron sobre sus cabezas, dejando estelas de humo rojo, blanco y azul a su paso y provocando una reacción visible de ambos Trump.

Carlos y Camilla presentaron al presidente y la primera dama un volumen de cuero encuadernado a mano que celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, así como la bandera de la Unión que ondeó sobre el Palacio de Buckingham el día de la inauguración de Trump en enero. Los reales también regalaron a la primera dama Melania Trump un cuenco de plata y esmalte y un bolso personalizado de la diseñadora británica Anya Hindmarch.

Trump regaló a Carlos una réplica de una espada de Eisenhower, y Camilla recibió un broche vintage de oro, diamantes y rubíes de Tiffany & Co.

De la pompa a la política

La historia, tradición y celebridad de la realidad les otorgan un prestigio que hace que presidentes y primeros ministros codicien se unen a ellos. Las invitaciones entregadas a solicitud del gobierno electo son una herramienta poderosa para recompensar a amigos y obtener concesiones de aliados reacios.

En sus conversaciones con Trump, Starmer promocionará un nuevo acuerdo tecnológico entre Reino Unido y Estados Unidos. El gobierno británico espera que el acuerdo, y millas de millones en inversiones de empresas tecnológicas estadounidenses, ayuden a demostrar que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte a pesar de las diferencias sobre Ucrania, Oriente Medio y el futuro de la OTAN.

Los funcionarios británicos esperan evitar preguntas incómodas sobre Jeffrey Epstein. Días antes de la visita de estado, el primer ministro Keir Starmer despidió al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a la amistad pasada del diplomático con el delincuente convicto sexual.

El martes, el grupo de campaña Led By Donkeys proyectó una imagen de Trump y Epstein en una torre del Castillo de Windsor, un recordatorio de la relación del presidente con el difunto financiero estadounidense. La policía dijo que arrestó a cuatro personas.

También el miércoles, Trump tuvo un almuerzo privado seguido de un banquete de Estado por la noche. El presidente no hablará ante una sesión conjunta del Parlamento, como lo hizo el presidente francés Emmanuel Macron en julio durante su visita de Estado.

'Escenario fotogénico'

La mayoría de las visitas de Estado se llevan a cabo en Londres, el hogar del palacio de Buckingham y el amplio bulevar bordeado de banderas conocido como The Mall. Pero esto ocurre en Windsor, una ciudad histórica de poco más de 30,000 personas a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste del centro de Londres.

Eso facilita el control de las protestas y la protección de Trump en un momento de crecientes tensiones internacionales, especialmente después del tiroteo fatal del aliado de Trump, Charlie Kirk, la semana pasada en Utah. La policía británica ha montado una operación de seguridad masiva para garantizar la seguridad de Trump.

Eso no detuvo a millas de manifestantes que marcharon por el centro de Londres el miércoles para protestar por la visita de Trump. Algunos llevaban pancartas que decían "No al racismo, no a Trump". Aunque las actividades fueron más pequeñas que durante la visita de Trump en junio de 2019, incluyeron versiones mini del globo gigante del bebé Trump, una caricatura anaranjada del presidente en pañales que causó una gran impresión durante esas manifestaciones hace seis años.

El historiador Robert Lacey, consultor de la serie de televisión de Netflix "The Crown", señaló que Windsor también es un escenario más "fotogénico" para una visita de estado que Londres.

"El palacio de Buckingham tiene su balcón, tiene su fachada", sostuvo. Pero "por dentro es muy sombrío y actualmente está siendo renovado, que es una de las razones por las que el señor Trump no se alojará allí. Windsor es un castillo de verdad".