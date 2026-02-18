Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_vacunas_sierra_madre_bc485be934
Nuevo León

Escala IMSS NL la Sierra Madre para vacunar a comunidades remotas

Durante la jornada se logró inmunizar a 30 personas contra el sarampión, 15 contra influenza, 10 contra COVID-19 y 10 contra tétanos

  • 18
  • Febrero
    2026

Bajo la premisa de que "nadie se queda fuera", el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León desplegó una brigada de salud hacia las zonas más profundas y aisladas de la Sierra Madre Oriental.

 El objetivo fue garantizar que la protección contra el sarampión llegue incluso a los rincones geográficamente más complejos del estado.

Personal de enfermería adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 64 de Santa Catarina encabezó esta expedición.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 8.39.19 PM.jpeg

“Personal de enfermería del Seguro Social visitó las comunidades de San Antonio de la Osamenta, El Tunalillo, Santa Cruz y Canoas, cercanas a la frontera con Coahuila, donde vacunaron a 30 personas contra el sarampión, incluyendo niñas, niños y adultos”, informó el instituto en un comunicado.

Durante la jornada, los especialistas del Seguro Social lograron inmunizar a 30 personas contra el sarampión, abarcando un esquema integral que incluyó a menores de edad y adultos.

“Se aplicaron 15 dosis contra influenza, 10 contra COVID-19 y 10 contra tétanos, con lo que los habitantes quedaron vacunados contra las enfermedades respiratorias”.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 8.39.43 PM.jpeg

Este esfuerzo extramuros forma parte de una estrategia masiva de vacunación en la entidad. En lo que va de 2026, el IMSS en Nuevo León ha alcanzado la cifra de 190 mil dosis aplicadas contra el sarampión a través de sus módulos fijos en unidades médicas y brigadas móviles.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 8.40.07 PM.jpeg

“Con estas acciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social refrenda el compromiso de llegar hasta el último rincón para cuidar a la población mexicana”, agregaron autoridades tras la brigada de vacunación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

78cf5f34_3106_4a51_a5ca_3341e8539814_319a11b028
Asegura gobierno de Coahuila nuevo hospital del IMSS
EH_CONTEXTO_f3c7e972f6
Más de 10,000 casos por sarampión y 31 fallecidos en México
Whats_App_Image_2026_02_18_at_14_00_14_03188bf062
Anuncian ampliación de vacuna contra sarampión en Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×