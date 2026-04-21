Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_afirma_no_quiere_extender_alto_al_fuego_iran_8c50079aa5
Internacional

Trump asegura que no quiere extender alto el fuego con Irán

Mencionó que Irán podría llegar a un acuerdo por medio de las negociaciones, para convertirse en 'una nación fuerte de nuevo'

  • 21
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió al ser preguntado en una entrevista telefónica con una cadena estadounidense sobre la posibilidad de prorrogar la tregua.

Mencionó que Irán podría llegar a un acuerdo por medio de las negociaciones, para convertirse en "una nación fuerte de nuevo".

"Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo. Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo, una nación maravillosa de nuevo", agregó.

El líder estadounidense subrayó que Irán tiene "un pueblo increíble" pero lamentó que sus líderes están "sedientos de sangre", por lo que les instó a que usen "la razón y el sentido común".

A 2 días de que se acabe la tregua, EUA e Irán no logran negociar

Irán mantiene abierta —pero aún indefinida— su postura frente a un eventual nuevo capítulo diplomático con Estados Unidos.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró en una conversación telefónica con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, que Teherán está evaluando “todas las variables” antes de decidir si participará en las conversaciones de paz impulsadas en Pakistán.

Aquí te presentamos la nota completa: A 2 días de que se acabe la tregua, EUA e Irán no logran negociar


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
inter_trump_a3171c77cd
Irán desmiente a Trump por caso de suspensión de ejecuciones
HEX_7w7ybo_AIS_Ww4_d37c842744
Pide Estados Unidos a FIFA quitar a Irán por Italia en el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
karely_2_f0ce7ec802
Ofrece Karely Ruiz apoyo a albergue de perros y gatos
inter_kristi_noem_bolso_44bf88d259
Condenan a tres años al hombre que robó el bolso de Kristi Noem
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×