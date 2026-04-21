Trump asegura que no quiere extender alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió al ser preguntado en una entrevista telefónica con una cadena estadounidense sobre la posibilidad de prorrogar la tregua.

Mencionó que Irán podría llegar a un acuerdo por medio de las negociaciones, para convertirse en "una nación fuerte de nuevo".

"Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo. Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo, una nación maravillosa de nuevo", agregó.

El líder estadounidense subrayó que Irán tiene "un pueblo increíble" pero lamentó que sus líderes están "sedientos de sangre", por lo que les instó a que usen "la razón y el sentido común".

A 2 días de que se acabe la tregua, EUA e Irán no logran negociar

Irán mantiene abierta —pero aún indefinida— su postura frente a un eventual nuevo capítulo diplomático con Estados Unidos.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró en una conversación telefónica con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, que Teherán está evaluando “todas las variables” antes de decidir si participará en las conversaciones de paz impulsadas en Pakistán.

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