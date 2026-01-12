Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_fresas_aca2d549ab
Finanzas

Trump podría imponer aranceles a fresas mexicanas 

Como parte de la investigación antidumping, se evalúa si su comercialización causó daño real o representa una amenaza para productores estadounidenses

  • 12
  • Enero
    2026

El gobierno de Donald Trump analiza la posible imposición de aranceles a las importaciones de fresas frescas provenientes de México, como parte de una investigación antidumping a la fruta mexicana. 

La decisión fue dada a conocer por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés), que evalúa la venta del producto durante la temporada de invierno para determinar si su comercialización causó daño real o representa una amenaza para productores estadounidenses. 

El proceso inició el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando la organización Strawberry Growers for Fair Trade (SGFT) presentó peticiones formales ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la ITC, para que se abrieran investigaciones antidumping contra las fresas frescas y refrigeradas procedentes de México. 

Las quejas se centran en que las importaciones de fresa, ingresadas al mercado estadounidense entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, se venden a precios bajos, lo que ha distorsionado el mercado en Estados Unidos. 

Las fechas en las que se pide la revisión coinciden con la temporada en la que la producción estadounidense es limitada, por lo que la SFGT afirma que se han afectado los ingresos de los productores y el empleo en el sector agrícola, particularmente en Florida. 

El Departamento de Comercio cuenta con un plazo de hasta 20 días, con posibilidad de una extensión adicional de otros 20, para decidir si inicia formalmente las investigaciones, por lo que se espera que a finales de enero o principios de febrero se determine la decisión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_b38f02e829
Trump evalúa acción militar contra Irán por ataques en protestas
inter_trump_petroleo_cuba_2_ea7c200a82
Estados Unidos dejará que México envíe petróleo a Cuba
Whats_App_Image_2026_01_12_at_3_36_46_PM_f892b17199
Alcalde de Victoria resalta el fortalecimiento de la Seguridad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_27_05_PM_3864925280
Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío
nl_x_a389e83830
¡Todo listo para el Día del Patrimonio de NL!
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_15_04_PM_6af5017a4f
Busca LABNL impulsar conexión artística colectiva
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×