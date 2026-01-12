Trump podría imponer aranceles a fresas mexicanas 

El gobierno de Donald Trump analiza la posible imposición de aranceles a las importaciones de fresas frescas provenientes de México, como parte de una investigación antidumping a la fruta mexicana.

La decisión fue dada a conocer por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés), que evalúa la venta del producto durante la temporada de invierno para determinar si su comercialización causó daño real o representa una amenaza para productores estadounidenses.

El proceso inició el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando la organización Strawberry Growers for Fair Trade (SGFT) presentó peticiones formales ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la ITC, para que se abrieran investigaciones antidumping contra las fresas frescas y refrigeradas procedentes de México.

Las quejas se centran en que las importaciones de fresa, ingresadas al mercado estadounidense entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, se venden a precios bajos, lo que ha distorsionado el mercado en Estados Unidos.

Las fechas en las que se pide la revisión coinciden con la temporada en la que la producción estadounidense es limitada, por lo que la SFGT afirma que se han afectado los ingresos de los productores y el empleo en el sector agrícola, particularmente en Florida.

El Departamento de Comercio cuenta con un plazo de hasta 20 días, con posibilidad de una extensión adicional de otros 20, para decidir si inicia formalmente las investigaciones, por lo que se espera que a finales de enero o principios de febrero se determine la decisión.

