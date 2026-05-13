Golpea conflicto con Irán finanzas y reservas de EUA

La guerra de Estados Unidos contra Irán ya representa un costo estimado de $29,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras actualizadas presentadas por el Pentágono ante el Congreso.

La nueva evaluación fue dada a conocer por el contralor interino del Departamento de Defensa, Jules Hurst, quien reconoció que el monto es $4,000 millones superior al reportado hace apenas dos semanas.

El funcionario explicó que el incremento obedece a nuevos cálculos relacionados con el aumento en los precios de los hidrocarburos, así como a la reparación y reposición de equipo militar y a los gastos operativos derivados del despliegue de tropas, aviones y buques en Medio Oriente.

La actualización se presentó durante una comparecencia ante legisladores, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

La cifra refleja el rápido encarecimiento del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea contra objetivos iraníes.

En abril, el propio Pentágono había informado que el costo acumulado rondaba los $25,000 millones de dólares, mientras que reportes previos señalaban que tan solo los primeros seis días de operaciones habían consumido más de $11,000 millones.

Analistas y legisladores estadounidenses han comenzado a cuestionar el impacto financiero de la guerra en un contexto económico marcado por la inflación y las presiones sobre el gasto público.

De acuerdo con reportes de Reuters y The Wall Street Journal, tanto demócratas como algunos republicanos han exigido mayor transparencia sobre el destino de los recursos y el alcance real de las operaciones militares.

Especialistas en defensa advierten, además, que el costo podría seguir aumentando en los próximos meses. Elaine McCusker, exfuncionaria presupuestaria del Pentágono, estimó que el gasto total podría ubicarse entre $26,000 millones y $36,000 millones de dólares; la fluctuación depende de factores como la reposición de armamento, daños a bases militares, despliegues adicionales en la región y el alza en los precios del combustible utilizado por el equipo militar.

El conflicto también ha generado presión sobre las reservas de municiones de Estados Unidos y sobre el presupuesto militar proyectado para 2027, que asciende a $1.5 mil millones de dólares y que aún no contempla plenamente los costos de la guerra con Irán.

Mientras tanto, el cierre parcial del estrecho de Ormuz y las tensiones en Medio Oriente continúan impactando los precios internacionales de la energía y elevando la incertidumbre económica global.

Israel presiona a Trump por mantener ofensiva

Israel teme que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda alcanzar un acuerdo con Irán antes de atender algunos de los temas clave que llevaron a ambos países a iniciar la guerra, según dijeron a CNN varias fuentes israelíes.

Las fuentes señalaron que un acuerdo que deje parcialmente intacto el programa nuclear de Teherán y excluya asuntos como los misiles balísticos y el apoyo a grupos aliados en la región haría que Israel considerara la guerra inconclusa.

Al inicio del conflicto, Trump sugirió que Estados Unidos buscaba desmantelar el programa iraní de misiles balísticos, poner fin a su apoyo a grupos aliados regionales y cerrar sus instalaciones nucleares para impedir que desarrolle una bomba. Sin embargo, 10 semanas después, las negociaciones se han centrado en el uranio —específicamente, en su enriquecimiento a niveles aptos para armas— y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Una fuente familiarizada con las conversaciones señaló que Israel entiende que los misiles y los grupos aliados regionales probablemente han quedado fuera de las negociaciones, ya que no figuran en los primeros borradores diplomáticos, por lo que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaría priorizando el tema del uranio como la amenaza más inmediata.

“Existe una preocupación real de que Trump alcance un mal acuerdo”, dijo a CNN otro funcionario israelí.

Israel se mantiene en máxima alerta ante una posible ruptura de las conversaciones, señaló un alto funcionario israelí. “Estaremos contentos si no hay acuerdo, si el bloqueo en Ormuz continúa y si Irán recibe más ataques”, afirmó, al reconocer que la decisión final depende de Trump.

Añadió que una escalada es un escenario realista “si los iraníes continúan dilatando las negociaciones”.

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