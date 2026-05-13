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Internacional

Disparan en Senado de Filipinas al intentar arrestar a legislador

CPI publicó una orden de arresto contra Dela Rosa, responsable de la campaña antidrogas en la que murieron miles de sospechosos por delitos menores

  • 13
  • Mayo
    2026

Al menos cinco detonaciones de arma de fuego fue lo que se escuchó desde el exterior de las salas del Senado de Filipinas cuando las autoridades intentaron este miércoles arrestar a uno de sus legisladores.

Se trata de Ronald “Bato” de la Rosa, quien es señalado por la Corte Penal Internacional (CPI) de cometer presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la violenta guerra antidrogas que dejó miles de muertes extrajudiciales.

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Un video difundido en redes sociales muestra cómo los periodistas se alarman cuando escuchan las detonaciones de arma de fuego cuando se encontraban en la espera de la salida de los policías.

Aunque aún no quedó claro qué desencadenó los disparos o si hubo heridos en el Senado, se dio a conocer que el legislador fue protegido por senadores aliados mientras las autoridades intentaban arrestarlo y posiblemente entregarlo después a la CPI.

Senado confirma tiroteo dentro de la Sala de Filipinas, sin brindar detalles

Ante esto, el presidente del Senado, Alan Cayetano, apareció brevemente para confirmar que los encargados de seguridad del recinto le informaron sobre dichos disparos, pero no proporcionó otros detalles.

"Las emociones están a flor de piel aquí. Este es el Senado de Filipinas y supuestamente estamos bajo ataque"

CPI hizo pública el lunes una orden de arresto contra Dela Rosa, exjefe de la policía nacional y responsable de la campaña antidrogas del presidente Rodrigo Duterte, en la que murieron miles de sospechosos, en su mayoría por delitos menores.

Agentes de la Oficina Nacional de Investigación intentaron detener a Dela Rosa el lunes, pero logró correr hacia el salón plenario del Senado y pidió la ayuda de otros colegas.

Cayetano dijo entonces que citaría por desacato a los agentes del gobierno involucrados.


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