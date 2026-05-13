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Finanzas

AIE prevé contracción de demanda de petróleo para 2026

Según datos preliminares, los inventarios globales se redujeron en 129 millones de barriles en marzo y en otros 117 millones en el mes de abril

  • 13
  • Mayo
    2026

La demanda mundial de petróleo se reducirá en 2026 en 420,000 barriles diarios hasta situarse en 104 millones de barriles diarios con respecto al 2025.

De acuerdo con las cifras publicadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la razón es el impacto económico de la guerra, lo que desencadenó el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

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Según estos resultados, el mayor deterioro se concentrará en el segundo trimestre de 2026, cuando la demanda descenderá en 2.45 millones de barriles diarios.

Los países de la OCDE aportarán cerca de 930,000 barriles diarios de esa caída y las economías no pertenecientes al bloque, alrededor de 1.5 millones de esa reducción.

Producción mundial retrocede en abril con pérdidas superiores a los 12 millones

Por el lado de la oferta, la producción mundial volvió a retroceder en abril en 1.8 millones de barriles diarios, hasta 95.1 millones, acumulando una pérdida de 12.8 millones desde febrero.

Analistas prevén que, si el tránsito marítimo por Ormuz comienza a normalizarse gradualmente a partir de junio, la oferta mundial promediará en 2026 unos 102.2 millones de barriles diarios, lo que supondría una reducción de 3.9 millones respecto a los niveles previos al conflicto.

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Mientras que la industria de refinación también enfrenta fuertes tensiones. El procesamiento mundial de crudo caerá 4,5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026.

A pesar de ello, según el informe, los márgenes de refinación continúan en niveles históricamente elevados, impulsados por los altos beneficios en los destilados medios.

 


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