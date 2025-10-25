Cerrar X
Trump_f7f2adf9d1
Internacional

Trump llega a Malasia en primer gira a Asia de su segundo mandato

El Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 09:53 hora local

  • 25
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo a Kuala Lumpur para participar en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la primera parada de una gira asiática por la que irá después a Japón y a Corea del Sur.

El Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 09:53 hora local (01:53 GMT) tras hacer dos paradas para repostar en Catar y en Alemania.

Trump fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, quien le acompañó en la alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje, con decenas de personas a los lados ondeando pequeñas banderas de Estados Unidos.

El dirigente de EUA participará este domingo en la cumbre de líderes de la ASEAN, donde coincidirá con mandatarios como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El presidente de Estados Unidos anunció este sábado un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá, medida que agrava la tensión comercial entre ambos países.

La cumbre de la ASEAN (Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Brunéi, Laos, Birmania, Camboya y desde hoy Timor Oriental) se celebra en el centro de convenciones de Kuala Lumpur hasta el martes, y, tras su apertura, dedicará hoy un tiempo a reuniones bilaterales, según el calendario de la organización.

Trump

Trump podría reunirse entonces con Lula, un encuentro aún sin confirmar, pero al que ambos dirigentes se han mostrado abiertos en las últimas horas, en medio de tensiones por el arancel del 50 % con el que Washington grava productos brasileños.

También este domingo mantendrá Trump un encuentro con el bloque del Sudeste Asiático, economías muy enfocadas a la exportación que se enfrentan a aranceles de Washington de entre el 10 y el 40 %, mientras China se mantiene como su mayor socio comercial.

Se espera que el primer ministro chino, Li Qiang, participe en la cumbre.

inter-trump.jpg

En paralelo a la visita del presidente de EUA, delegaciones de China y EUA, encabezadas por el vice primer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, iniciaron hoy por segundo día negociaciones comerciales en un hotel de Kuala Lumpur para discutir la escalada de las tensiones comerciales.

Está previstó que Trump mantenga la primera reunión en persona de su segundo mandato con su par chino, Xi Jinping, el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, la tercera parada de su gira asiática.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T115256_140_a7ce07c194
Abbas formaliza sucesión temporal en la Autoridad Palestina
EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T095723_288_cf86f62872
Trump y Lula acuerdan negociar aranceles en reunión bilateral
AP_25290219187056_e58da24ad0
Maduro afirma que EUA está 'inventando una guerra'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T152047_898_80e96cf2fe
Saltillenses listos para celebrar este Halloween
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_26_T142619_618_49c65ceaa3
Osita 'Mina' muestra avances en su rehabilitación
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
publicidad
×