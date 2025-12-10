Incrementan seguridad para la Final de la Liga MX

Con el objetivo de garantizar una jornada segura en la Final de la Liga MX, donde Tigres disputará el título frente a Toluca en el Estadio Universitario anunciaron un amplio operativo que contará con más de 1,200 elementos desplegados en los alrededores del recinto.

El dispositivo contempla la participación conjunta de Fuerza Civil, Protección Civil, la Policía de Monterrey y personal de seguridad privada del propio estadio, conformando un bloque integral que operará de manera coordinada para atender cualquier situación antes, durante y después del encuentro.

Las autoridades destacaron que se trata de un despliegue completo y preventivo, diseñado para mantener el orden y agilizar los accesos, así como para resguardar zonas comerciales y avenidas que suelen registrar un alto flujo vehicular durante eventos de esta magnitud.

El operativo iniciará a partir de las 18:00 horas, por lo que se exhorta a la afición a llegar con anticipación suficiente para evitar aglomeraciones en los accesos y facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad.

Se recomendó además no estacionarse en zonas prohibidas y respetar en todo momento las indicaciones del personal operativo, con la intención de que el ambiente se mantenga pacífico y familiar.

Las corporaciones involucradas señalaron que este despliegue también considera escenarios especiales, como la posibilidad de un incremento significativo de tráfico debido a la temporada decembrina o un ambiente de alta efervescencia deportiva habitual en las finales.

Asimismo, se informó que los filtros de revisión y los cierres parciales de vialidades serán dinámicos y se adaptarán conforme avance el flujo de asistentes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para vivir esta Final de la Liga MX con responsabilidad y entusiasmo, reiterando que el objetivo principal es que aficionados y visitantes disfruten del partido en un entorno seguro, ordenado y sin incidentes.

