Internacional

Trump no descarta redadas migratorias durante Mundial 2026

La Casa Blanca afirmó que no se descartan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026 en Estados Unidos

  • 03
  • Diciembre
    2025

El Gobierno del presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de ejecutar redadas y detener a inmigrantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“El presidente no descarta nada”

Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, fue directo.

“El presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, afirmó en una conferencia de prensa en Washington, a dos días del sorteo oficial de grupos.

El funcionario sostuvo que el Gobierno actuará sin concesiones ante cualquier persona que considere una amenaza:

“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”.

andrew-giuliani.jpg

Visas bajo lupa en plena organización del Mundial

Cuestionado sobre la posibilidad de negar visas a visitantes que busquen entrar al país para asistir a partidos, Giuliani insistió:

“Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

Al mismo tiempo, recordó que la FIFA y el Gobierno estadounidense acordaron que cualquier persona con boleto para un partido podrá acceder a una cita con autoridades migratorias para tratar su caso.

También subrayó que se han reducido los tiempos de espera para otorgar visas en países como Argentina, Brasil y Ecuador.

Haití e Irán, casos sensibles

Giuliani confirmó que parte de las delegaciones de Haití e Irán, naciones cuyos ciudadanos tienen restringida la entrada a EUA por orden del propio Gobierno, ya recibieron exenciones para poder participar en el torneo.

Para los aficionados de ambos países, la decisión dependerá exclusivamente del Departamento de Estado.

La Copa Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, en la primera edición con 48 selecciones y sedes repartidas en tres países de Norteamérica.

 

 

 


Comentarios

Etiquetas:
