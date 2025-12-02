Niega cargos atacante que disparó a guardias cerca de Casa Blanca

Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años señalado como el responsable de un ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, se declaró inocente este martes de los cargos de asesinato en primer grado y asalto agravado.

La comparecencia se realizó por videollamada desde el hospital donde continúa bajo custodia tras haber sido herido durante el enfrentamiento.

Atentado dejó una soldado muerta y otro agente herido

La acusación presentada por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, señala a Lakanwal como el autor del tiroteo ocurrido el 26 de noviembre, en el que murió la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y resultó herido el sargento Andrew Wolfe, de 24.

Ambos fueron enviados a Washington como parte del despliegue ordenado por Donald Trump para reforzar la seguridad en la capital, operativos que han saturado la ciudad de agentes federales y militares desde agosto.

Fiscalía lo acusa de asesinato y asalto con intención de matar

La Fiscalía imputó al sospechoso un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de asalto con intención de matar estando armado.

Por su parte, los investigadores describen el ataque como una emboscada y analizan el posible móvil del atentado, aún sin determinar.

Investigación continúa mientras el sospechoso permanece hospitalizado

Mientras tanto, las autoridades mantienen vigilancia estricta en el hospital donde Lakanwal recibe atención médica.

Una vez dado de alta, será trasladado a un centro de detención federal, mientras el caso avanza hacia la siguiente fase judicial.

