Trump pide autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago

El presidente de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le permita el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Chicago, con el fin de proteger a los agentes federales.

A través del Departamento de Justicia, el mandatario republicano pidió que se levantaran las órdenes de tribunales inferiores que bloquean el despliegue bajo el argumento de que son necesarios para "prevenir riesgos para la vida de los agentes federales".

Trump informó que busca que alrededor de 200 elementos de la Guardia Nacional del estado de Texas, puedan instalarse en Illinois frente a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las acciones de la administración de Trump contra migrantes, así como la toma de control de diversas ciudades gobernadas por demócratas, fueron rechazadas por autoridades locales y la propia población.

Comentarios