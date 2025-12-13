Podcast
Internacional

Trump promete respuesta severa al Estado Islámico en Siria

Trump aseguró este sábado que su país tomará medidas firmes tras un ataque en Siria que cobró la vida de militares estadounidenses

  • 13
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su país tomará medidas firmes tras un ataque en Siria que cobró la vida de militares estadounidenses y un intérprete civil, hecho que el gobierno atribuye al grupo extremista Estado Islámico.

El incidente ocurrió cerca de Palmira, en el centro de Siria, cuando un francotirador abrió fuego contra un convoy integrado por soldados estadounidenses y fuerzas sirias, quienes participaban en una operación de apoyo a misiones antiterroristas en la zona.

En total, dos soldados del Ejército de Estados Unidos y un ciudadano estadounidense que actuaba como intérprete murieron en el ataque, mientras que otros tres militares resultaron heridos y fueron trasladados a una base en la región de Al-Tanf. 

Trump describió a los fallecidos como “grandes patriotas” y destacó en sus redes sociales que habrá “represalias muy severas” contra quienes resulten responsables de lo sucedido. 

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura y advirtió que cualquier ataque contra ciudadanos estadounidenses será respondido con determinación. 

El Pentágono informó que el agresor fue neutralizado por fuerzas aliadas, y las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación para esclarecer si actuó como parte del Estado Islámico o por su propia cuenta. 

Este ataque representa uno de los episodios más graves contra fuerzas de EUA en Siria desde que este país mantiene presencia militar en la lucha contra remanentes terroristas tras la caída territorial del grupo extremista.


Comentarios

