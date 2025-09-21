Trump y Musk se reencuentran en funeral de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el empresario Elon Musk se reencontraron durante el funeral de Charlie Kirk, activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

Durante la transmisión del evento, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario se estrecharon la mano.

Casi tres meses después de su confrontación pública, ambas figuras conversaron durante un momento después de que el empresario tomara el asiento que se encontraba a la derecha del presidente.

Musk fue un aliado clave durante la campaña del republicano, por lo que fue designado responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyo objetivo era reducir el gasto público.

Luego de abandonar el cargo por una serie de desacuerdos, las tensiones entre ambos escalaron con intercambios agresivos en redes sociales.

Al encuentro asistieron también destacados líderes republicanos que pronunciaron discursos de alabanza para el activista, incluido el vicepresidente JD Vance, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

