Trump y Putin se reunirán en base militar en Alaska para dialogar

La Casa Blanca confirmó que la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se celebrará el próximo viernes 15 de agosto en la base militar Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska.

Según informó The Washington Post, citando a un funcionario de la Administración Trump, el enclave militar en el norte de Anchorage es el único que reúne las condiciones de seguridad necesarias para un encuentro de este nivel.

Será la primera reunión entre ambos mandatarios desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

El principal objetivo de la cita será dialogar sobre una posible tregua en el conflicto ucraniano. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que el encuentro debe considerarse más como un “ejercicio de escucha” que como una negociación definitiva para un acuerdo de paz.

Leavitt también manifestó que existe la posibilidad de organizar en el futuro una cumbre trilateral que incluya al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, e incluso dejó abierta la opción de que una próxima reunión pueda realizarse en territorio ruso.

Antes de su encuentro con Putin, Trump prevé conversar por teléfono con Zelensky y con líderes europeos, quienes insisten en que cualquier salida negociada al conflicto debe incluir la participación activa de Ucrania.

La elección de Alaska como sede de la cumbre tiene también un valor simbólico: el territorio perteneció a Rusia hasta su venta a Estados Unidos en 1867.

