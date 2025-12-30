Podcast
Finanzas

Aranceles buscan elevar 15% contenido nacional

Implica que cada vez se produzca más en México y con ello se reemplacen insumos que se importan para desarrollarlos en el país

  • 30
  • Diciembre
    2025

La aplicación de aranceles por parte de México a 1,463 fracciones busca elevar el 15% del contenido nacional en las cadenas de valor, afirmó la Secretaría de Economía (SE) federal. 

En un comunicado de seguimiento a lo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SE explicó que la medida además ayudará a salvaguardar cerca de 350,000 empleos en el país en sectores como calzado, vestido, textil, acero y automotriz. 

Recalcó que los aranceles que estarán vigentes a partir del 1 de enero no se dirigen a ningún país en particular, sino a proteger sectores específicos como los ya mencionados y otros como plástico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio, y que son vulnerables a mercancías provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo comercial internacional. 

“Esta medida está vinculada al Plan México, con la que se busca elevar el 15% de contenido nacional en las cadenas productivas, lo que implica que cada vez se produzca más en México, se reemplacen insumos que se importan para desarrollarlos en el país, reforzar el programa Hecho en México, elevar la inversión nacional hasta el 28% del PIB, generar 1.5 millones de empleos y lograr que el consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas instaladas en México”, afirmó la Secretaría de Economía. 

Los aranceles tendrán un impacto sobre los insumos en la cadena productiva y se calcularán dependiendo del tipo de mercancía. 

El aumento de precios se podrá percibir directamente en los insumos e indirectamente en el precio final del producto.


