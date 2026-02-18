Presentan iniciativa para facilitar acceso a elementos de auxilio

El diputado local del PRI, Javier Caballero, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito con el objetivo de que policías, agentes de tránsito, bomberos y personal de seguridad puedan acceder a financiamientos bancarios para la compra de vivienda, automóvil o para continuar sus estudios.

Policías enfrentan trabas para obtener créditos

El también presidente de la Comisión de Justicia señaló que elementos de Seguridad Pública del municipio de Santiago le han manifestado que, por desempeñar actividades consideradas de “alto riesgo”, enfrentan mayores dificultades para obtener créditos.

“Para acceder a créditos bancarios los integrantes de la policía y de agentes de tránsito tienen muchas complicaciones porque su nivel de riesgo, simplemente por pertenecer a las corporaciones, los bancos las desechan”, manifestó en entrevista.

Modificación a ley federal

“Por tal motivo, hoy estoy presentando una modificación de la Ley de Instituciones de Crédito, que es una ley federal, para que no se discrimine a quienes acceden, o a quienes solicitan un crédito por los temas del riesgo que conlleva su función y que el otorgamiento de créditos bancarios se realice con criterios de evaluación, se evite la exclusión financiera”, agregó.

Análisis individual y no discriminatorio

La propuesta plantea reformar el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que las instituciones financieras hagan un análisis individual, objetivo y no discriminatorio, y que el nivel de riesgo asociado a la actividad laboral no sea un criterio determinante para negar o limitar el acceso al financiamiento.

“Es prudente que se estudie de manera individualizada y, principalmente lo que estamos buscando son créditos para acceso a la vivienda, a automóviles o a la educación”, refirió.

Buscan incentivar vocación policial

“Nosotros pensamos que es injusto además es una buena manera de encontrar mecanismos para que más gente quiera ser policía, para que más gente quiera ser agente de tránsito y que puedan tener acceso a estos créditos que hoy prácticamente se ven totalmente bloqueados por su origen”, añadió.

Comentarios