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Internacional

Papa León XIV llama a Mónaco a usar su riqueza para el bien

En histórica visita, el pontífice pide defender la vida y reforzar la fe en uno de los pocos países europeos con religión católica oficial

  • 28
  • Marzo
    2026

El papa León XIV exhortó este sábado a los habitantes del Mónaco a utilizar su riqueza, influencia y fe católica en favor del bien común, especialmente para defender la doctrina de la Iglesia sobre la protección de la vida.

El pontífice realizó una visita de un día al exclusivo enclave mediterráneo, marcando la primera presencia papal desde la realizada por Pablo III en 1538.

A su llegada, fue recibido con honores por el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene de Mónaco en el helipuerto cercano al puerto deportivo, conocido por albergar megayates de la élite internacional.

Mensaje desde el palacio

Durante su saludo inicial desde el balcón del palacio, León XIV instó a aprovechar tanto la riqueza como la “pequeñez” del principado para generar impacto positivo.

Subrayó que este llamado cobra relevancia “en un momento histórico en el que la exhibición de poder y la lógica de la opresión están dañando al mundo y poniendo en peligro la paz”.

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Más tarde, en la catedral, el papa reiteró su mensaje ante la comunidad católica local, pidiendo promover la fe para proteger la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, en línea con la postura del Vaticano contra el aborto y la eutanasia.

Mónaco es uno de los pocos países de Europa donde el catolicismo es religión oficial. En ese contexto, el príncipe Alberto ha rechazado propuestas para legalizar el aborto, argumentando el papel central de la Iglesia en la sociedad.

Esta postura se suma a decisiones similares adoptadas por otras monarquías católicas europeas, en medio de un continente cada vez más secularizado.

La visita incluyó un encuentro con la comunidad católica y una misa en un estadio deportivo. Decenas de fieles se congregaron en las calles para saludar al pontífice, ondeando banderas del Vaticano y del principado al paso de su papamóvil.


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