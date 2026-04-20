UE organiza conferencia de paz para influir en Medio Oriente

La Unión Europea organizó este lunes una conferencia para conversar con líderes de al menos 60 naciones en un intento por influir en Medio Oriente.

Aunque la Unión Europea ha permanecido en gran medida al margen de este conflicto, la mayoría de los países miembros ahora reconoce un Estado palestino independiente, luego de que muchos expresan indignación por las acciones de Israel en Gaza.

Hungría indica que actuará de forma distinta respecto a Israel

Ahora el próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, está indicando que actuará de manera diferente a Orbán respecto a Israel.

Mencionó que buscará “relaciones pragmáticas” con Israel, pero también se reincorporará a la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por Gaza.

Orbán desafió esa orden al recibir a Netanyahu en 2025, y luego inició el proceso para que Hungría abandone el único tribunal del mundo para crímenes de guerra y genocidio.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España intenta suspender su antiguo Acuerdo de Asociación con Israel, por lo que afirmó que presentará una propuesta formal en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del organismo el próximo martes.

Los ataques continuos en Cisjordania y la devastación persistente en Gaza oscurecen la perspectiva de una solución de dos Estados, destacó el ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, antes de la reunión del lunes.

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