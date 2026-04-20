Israel y Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones en EUA

Representantes de Israel y Líbano sostendrán este jueves una segunda ronda de negociaciones en Washington, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto en el sur libanés, confirmó el gobierno de Estados Unidos, que funge como mediador.

El encuentro se llevará a cabo en el Departamento de Estado y contará con la participación de los embajadores de ambos países, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, en lo que representa un nuevo intento por encauzar el diálogo entre dos naciones sin relaciones diplomáticas.

“Estados Unidos será sede de una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano”, informó un portavoz oficial, quien destacó que se busca mantener un proceso de diálogo “directo y de buena fe”.

Negociaciones sin Hezbolá

A diferencia de otros escenarios de conflicto en la región, las conversaciones se realizarán sin la participación del grupo chií Hezbolá, actor clave en el sur del Líbano y uno de los principales objetivos de la ofensiva militar israelí.

El gobierno libanés ha insistido en que estas negociaciones se mantendrán de forma directa con Israel, sin intermediación de terceros países o actores armados.

En este sentido, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, dejó en claro que la delegación de su país será encabezada por el diplomático Simon Karam.

“Nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano”, subrayó.

Alto el fuego abre ventana de diálogo

La nueva ronda de conversaciones se da tras la entrada en vigor, el pasado 16 de abril, de un alto el fuego de diez días en la ofensiva israelí en territorio libanés.

Este cese temporal de hostilidades fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de un primer acercamiento entre las partes realizado el 14 de abril, también en Washington.

Dicho encuentro marcó el diálogo de más alto nivel entre ambos países desde 1993, en un contexto de tensiones prolongadas.

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