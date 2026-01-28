Usan gases en protesta por niño de cinco años detenido en Texas

Este miércoles, agentes de la policía de Texas utilizaron irritantes químicos contra manifestantes que se reunieron a las afueras del centro de detención federal donde permanece recluido un niño ecuatoriano de cinco años junto a su padre.

Al lugar acudió el representante Joaquín Castro, quien se reunió con el menor y su padre en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en la pequeña ciudad de Dilley.

La manifestación se realizó en apoyo a los cientos de migrantes detenidos en dicha instalación.

El enfrentamiento ocurrió cuando los manifestantes se acercaron al perímetro del centro y los agentes estatales ordenaron a la multitud retroceder. Posteriormente, algunos policías arrojaron bolas de gas pimienta para dispersar a los presentes.

Más tarde, Castro compartió en redes sociales una fotografía de su visita con Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias.

“Exigí su liberación y le dije lo mucho que su familia, su escuela y nuestro país lo quieren y están rezando por él”, escribió el legislador.

Just visited with Liam and his father at Dilley detention center. I demanded his release and told him how much his family, his school, and our country loves him and is praying for him. pic.twitter.com/9a2pCuapYd — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 28, 2026

Se tiene previsto que Castro y otros demócratas de Texas aborden el tema de la visita durante una conferencia de prensa programada para más tarde este miércoles.

Por su parte, el Departamento de Seguridad de Texas no ha emitido comentarios sobre el enfrentamiento entre los agentes estatales y los manifestantes.

La representante estatal Jasmine Crockett, quien se postula para el Senado federal, también tenía previsto visitar la instalación este miércoles. Funcionarios gubernamentales han negado previamente el acceso a algunos miembros del Congreso a centros federales de detención, aunque señalaron que el gobierno o sus contratistas privados han permitido que los detenidos en Dilley se registren para reunirse con Castro y Crockett.

Este caso, junto a la reciente muerte de Alex Pretti en Minneapolis, ha desatado una indignación que va en aumento en contra de las represiones migratorias de la Administración de Donald Trump.

