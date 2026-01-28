Irán responde a Trump: 'nos defenderemos como nunca antes'

Irán aseguró este miércoles que está “dispuesto al diálogo” con Estados Unidos, aunque advirtió que si se siente presionado o acorralado por las acciones de Washington responderá “como nunca antes”, según un mensaje publicado desde su Misión Permanente ante la ONU en la plataforma X.

La declaración se dio en un contexto de crecientes tensiones tras los mensajes del presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó haber enviado una gran flota militar hacia la región del Golfo Pérsico encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.

“Irán está dispuesto a un diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos, pero si se ve acorralada, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!”, recoge el comunicado oficial.

El mensaje subrayó que, en caso de agresión, la respuesta iraní sería contundente, en medio de un clima de presión diplomática y militar.

Dicha advertencia se produce después de que Trump haya enfatizado que su flota está “lista… para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario” y ha emplazado a Irán a sentarse “pronto” a negociar un acuerdo sin armas nucleares.

Recordatorio de conflictos pasados

Irán también hizo referencia a guerras previas en las que estuvo involucrado Estados Unidos, señalando los costos humanos y materiales que implicaron.

“El último vez que Estados Unidos se embarcó imprudentemente en guerras en Afganistán e Irak, despilfarró más de 7 billones de dólares y perdió más de 7,000 vidas estadounidenses”, señaló el comunicado publicado por la delegación iraní en la ONU.

El intercambio de advertencias ocurre mientras la flota estadounidense, enviada por órdenes de Trump y descrita como mayor que la desplegada en acciones recientes, se desplaza con determinación hacia Irán tras la represión de protestas ciudadanas en ese país.

Comentarios