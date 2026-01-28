Detienen a tres por la masacre en campo de fútbol en Guanajuato

Este miércoles, tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque armado en un campo de futbol que dejó 11 muertos y una docena de heridos el pasado domingo en Salamanca, Guanajuato.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad del estado, señaló que ya cuenta con "al menos tres personas detenidas" en relación a dicho ataque.

Sin embargo, la dependencia señaló que los detalles específicos de los detenidos, su posible participación y las imputaciones se darán a conocer una vez que las personas sean formalmente sujetas a un proceso penal.

La Secretaría también informó que las aprehensiones fueron resultado de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado, como parte de las labores de inteligencia e investigación iniciadas tras los hechos.

Por último, en el documento se sostuvo que el caso "no quedará impune" y que las acciones por parte de las autoridades están orientadas a identificar, localizar, detener y llevar ante la Justicia a los responsables.

Ataque en Salamanca dejó 11 muertos

El pasado domingo, sujetos armados irrumpieron en una convivencia deportiva en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, donde abrieron fuego contra un grupo de personas reunidas en un campo de fútbol.

Diez personas murieron en el lugar y una más mientras era atendida en un hospital, además de que 12 personas resultaron lesionadas, según reportaron las autoridades.

Las primeras líneas de investigación difundidas el lunes apuntan que el tiroteo está presuntamente relacionado con una disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Santa Rosa de Lima.

Fuentes federales informaron que al menos cinco de los fallecidos forman parte de una empresa de seguridad privada ligada al CJNG.

Cinco fallecidos trabajaban para el CJNG

La agresión a balazos habría sido perpetrada por Los Marros, brazo armado del Cartel Santa Rosa de Lima, que se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en la zona, de acuerdo con las pesquisas.

También se informó que el líder de Los Marros, identificado como Mario Eleazar Lara Belman, alias el Negro, es un objetivo prioritario para las autoridades, que lo vinculan con el aumento de la violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2,500 casos registrados, según datos del Gobierno.

